Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Die Patienten sind kritischer und selbstbewusster geworden. Behandelnde Ärzte und Krankenhäuser stehen häufiger in der Kritik. Aufgrund des Berichts über Ermittlungen gegen drei Uni-Ärzte nach einer Nierentransplantation mit Todesfolge melden sich auch bei der Rhein-Neckar-Zeitung immer mehr Betroffene, die mit Behandlungsmethoden, Medizinern oder Pflegepersonal unzufrieden waren. Wir sprachen über das Arzt-Patienten-Verhältnis mit Prof. Christof Sohn, dem Chef der Universitäts-Frauenklinik.

Noch vor wenigen Jahren galten die leitenden Krankenhaus-Ärzte als "Halbgötter in Weiß", ihr Urteil war unumstößlich, das hat sich gründlich geändert. Sind die Patienten aufgeklärter oder die Ärzte schlechter geworden?

Die Medizin ist auf einem so hohen Stand wie noch nie. "Halbgötter in Weiß" waren und sind die Ärzte meiner Auffassung zufolge nie. Das wäre auch schrecklich. Wir Ärzte sind auch nur Menschen, sind jedoch in einem sehr exponierten und im Fokus stehenden Bereich tätig. Wir können nach bestem Wissen und Gewissen unsere Arbeit in den Dienst der Patienten stellen, aber wir können keine Wunder bewirken - das vorab!



Aber das Verhältnis von Arzt zu Patient hat sich doch geändert.

Ja, und zwar grundlegend. Vom Arzt wird zunehmend eine Dienstleistung gefordert, die er zu erbringen hat und falls der Behandlungserfolg nicht eintritt, ist was schief gelaufen. Das ist tragisch, falls dies eine Basis in diesem Verhältnis ist, denn ohne Vertrauen ist kein Erfolg zu erwarten.Die Haltung sollte eher so sein, dass sich Patient und Arzt in eine Art Schicksalsgemeinschaft begeben - der Erfolg für den Patienten ist gleichermaßen der Erfolg für den Arzt und umgekehrt!



Und was ist mit dem Patienten, der sich hauptsächlich im Internet informiert?

Mir ist eine aufgeklärte und informierte Patientin sehr willkommen, denn dann ist in aller Regel schon ein Verständnis für das Krankheitsproblem vorhanden und wir kommen gemeinsam effizienter zum Ziel. Allerdings: Die Informationen aus dem Internet sind nicht immer richtig und zielführend, sondern durchaus mitunter missverständlich und verwirrend. Hier ist - als alleinige Informationsquelle - durchaus Vorsicht geboten!

Zurzeit steht das Klinikum im Fokus. Gegen drei Ärzte wird ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Stehen Mediziner immer mit einem Bein im Gefängnis?

Nein, das sehe ich nicht so! Ein vertrauensvoller mitmenschlicher Umgang und die Empathie des Arztes müssen Vertrauen schaffen. Noch mal: Arzt und Patient sollten eigentlich immer dasselbe wollen: eine Krankheit besiegen! Ein erfahrener und kluger Arzt weiß dabei, dass er zwar einen Vorschlag in Diagnostik und Therapie machen soll, aber letztendlich nur der Patient über den Weg entscheidet, den er gehen möchte und der Arzt sollte dann begleiten. Grundsätzlich ist jeder ärztliche Eingriff formal eine Verletzung der Integrität des Körpers zu der der Patient jedoch den Arzt autorisiert - anders könnte eine Operation beispielsweise gar nicht durchgeführt werden.

Kann der Patient überhaupt selbstbestimmt handeln?

Entscheidungen im medizinischen Bereich sind in aller Regel individuelle Entscheidungen, auf die vorliegende spezielle Situation ausgerichtet. Daher muss man gerade hier mit allgemeinen Urteilen und Beurteilungen sehr vorsichtig sein. Wenn alle Entscheidungen zwischen Arzt und Patient offen diskutiert und transparent sind, dann ist das Vertrauen da.

Auf 4600 stationäre Krankenhausfälle kommt eine Klage, sagt Markus Jones, Leiter der Rechtsabteilung am Klinikum. Wie viele davon kommen aus dem Bereich der Gynäkologie?

Bei ca. 5500 operativen Eingriffen pro Jahr und ca. 1850 Geburten registrieren wir ca. zwei bis drei Klagen pro Jahr. Das liegt in unserem Fachgebiet weit unter dem bundesweiten Durchschnitt. Klagen kommen in der Regel, wenn Komplikationen aufgetreten sind. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass Fehler gemacht wurden, denn Komplikationen können bei Operationen oder bei Geburten immer vorkommen, ohne dass eine Schuld zugeordnet werden kann. Leider gehört die Möglichkeit für Komplikationen zu den Behandlungen der Krankheiten naturgemäß dazu. Komplikationen sind schicksalhaft wie die Erkrankung selbst.



Sie sind jetzt seit zehn Jahren in Heidelberg als Chefarzt tätig. Gab es in dieser Zeit Fälle, bei denen nicht klar war, ob der Arzt versagt hat?

Tatsächlich fragen wir uns manchmal selbstkritisch, ob unser Tun und Handeln in einem speziellen Fall oder bei einer speziellen Erkrankung richtig war. Diese Frage kann einen über lange Zeit verfolgen und an die Nieren gehen. Das ist sehr belastend, denn ein verunsicherter Arzt kann seine Rolle als Behandler nicht optimal einnehmen. Wir haben das erkannt und Wege gefunden, wie wir Patienten und Ärzten helfen können.

Jeder Mitarbeiter kann seine Zweifel einem bestimmten Arzt melden, welcher in einer monatlich stattfindenden Sitzung den Fall oder die Behandlung vorstellt. Gemeinsam entscheiden wir dann, welche Konsequenzen für die Zukunft abgeleitet werden. Das gleiche geschieht übrigens auch mit Kritikpunkten der Patientinnen selbst. Wir werten unsere Fragebögen aufwendig aus, um immer besser zu werden. Insgesamt sind derartige Ereignisse jedoch selten, da in einer so großen Klinik wie der Universitätsfrauenklinik immer mehrere Ärzte anwesend sind und sich gegenseitig kontrollieren.

Das finanzielle Risiko ist bei Geburtsschäden am höchsten. Denn dann kann hochgerechnet werden, wie viel das Kind nach Abitur und Studium verdienen könnte, wenn es gesund wäre. Angenommen es käme zu einer Klage gegen Sie, sind Sie dann über das Klinikum versichert?

Wenn ein Geburtsschaden bestätigt wird, geht es schnell in die Millionen für Unterhalt, Sozialleistungen, Pflegekosten, Schmerzensgeld und Entschädigungen. Das sind enorme Summen und auch schlimme Situationen für die Betroffenen und den Arzt. Kein Arzt will schließlich einem Neugeborenen einen Schaden zufügen - das widerspräche seinem Berufsethos. Trotzdem können Fehler passieren und dann darf für die betroffenen Patienten kein Nachteil entstehen. Ich bin zum einen über das Klinikum abgesichert und parallel durch eine von mir privat bezahlte Haftpflichtversicherung, wobei es mittlerweile sehr schwer ist, einen Versicherer zu finden, denn diese wollen diese hohen Risiken nicht mehr versichern, das ist ein großes Problem!



Sie sind ja nicht nur Leiter einer Klinik, sondern treten auch als Gutachter vor Gericht auf. Lediglich in 20 Prozent der Fälle bekommen die Patienten Recht. Provokant gefragt: Hackt da eine Krähe der anderen kein Auge aus?

Nein, ganz sicher nicht! Falls dies einem Gutachter nachgewiesen würde, steht er selbst vor der Richterbank! Die meisten Klagen entstehen, weil Patienten nicht verstehen oder nicht wahrhaben wollen, dass Komplikationen oder der ausbleibende Erfolg nicht obligat ein Fehler sind, sondern Teil und das Problem der Erkrankung. Ein Gutachter hat die Aufgabe, die fehlende Sachkenntnis des Richters durch seinen Sachverstand auszugleichen und somit dem Richter die Möglichkeit einer Urteilsfindung zu geben.

Ein Gutachter urteilt nicht. Somit bleibt die Verantwortung beim Gericht und der Gutachter vermittelt nur die objektive Basis, er vertritt keine Partei, sondern beantwortet nur die Fragen, die das Gericht stellt. Das Gericht würde gleich bemerken, wenn hier einseitig argumentiert würde. Wenn ein Gutachter keinen Behandlungsfehler feststellen kann, sollte er sich bemühen, den betroffenen Klägern die Situation so zu erläutern, dass sie nachvollziehen können, warum bei ihnen das Schicksal mitgespielt hat.

Wenn in der Klinik etwas schief läuft, kann es immer schrecklichste Folgen für die Patienten haben. Und dennoch ist der Sparzwang an Krankenhäusern enorm. Ärzte und Pflegepersonal stehen unter Druck. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Auf der einen Seite stimmt das für ganz Deutschland. Hier in Heidelberg wird die medizinische Behandlung aber nicht durch einen Sparzwang bestimmt, sondern nur von der absoluten Notwendigkeit, dem Patienten zu helfen. Also: Sparmaßnahmen, die zu einem Nachteil für den Patienten führen, existieren hier nicht. Nur die medizinische Notwendigkeit definiert das ärztliche Handeln.