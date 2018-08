Von Sebastian Riemer

Ein offenbar psychisch kranker Mann jagte seinen alten VW-Bus am Donnerstagabend durch mindestens drei Stadtteile, um der Polizei zu entkommen. Gegen 20.30 Uhr war der 64-jährige Heidelberger laut Polizei in der Herrenwiesenstraße in Rohrbach von einer Streife gestoppt worden - eine Routinekontrolle. Zunächst hielt der Mann an, trat jedoch aufs Gas, als sich die beiden Beamten näherten. Sofort wurden mehrere Streifenwagen gerufen, die ihn verfolgten.

Über die Karlsruher und die Römerstraße raste der 64-Jährige Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Hebelstraße hatte die Polizei eine Straßensperre mit zwei Streifenwagen und einer Nagelsperre, aufgebaut. Das stoppte den 64-Jährigen aber nicht: Er rammte laut Polizei einen Streifenwagen und hielt auf zwei Beamte zu, die über eine kleine Betonmauer auf die Gegenfahrbahn springen mussten, um nicht von dem VW-Bus erfasst zu werden. Einer der beiden wurde auf die Motorhaube eines VW Passat geschleudert, dessen Fahrer geistesgegenwärtig eine Vollbremsung hinlegte. Der Polizist wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.

Der 64-Jährige flüchtete weiter über die Römerstraße in Richtung Weststadt. Weil er auf der viel befahrenen Straße Radler und Fußgänger gefährdete, stellte die Polizei die offene Verfolgung ein. "Es wäre einfach zu gefährlich gewesen", sagte ein Polizeisprecher. Stattdessen nahmen Polizisten in Zivilfahrzeugen unauffällig die Fährte des Flüchtenden auf.

Dennoch verlor die Polizei zunächst seine Spur. Erst im Pfaffengrund, wo der 64-Jährige wohnt, hatte sie ihn wieder im Visier - in der Hofeinfahrt seines Hauses. Die Polizisten versperrten ihm mit dem Auto den Weg und stiegen aus, um ihn festzunehmen. Doch der Mann, der zuvor rückwärts in den Hof gefahren war, gab erneut Vollgas. Die Beamten konnten sich wieder nur mit einem Sprung retten. Der Verfolgte rammte ihr Auto, streifte ein Mäuerchen - und fuhr davon. Erst als sein inzwischen schrottreifer, grüner Minibus liegen blieb, beendete der Mann seine Irrfahrt - um zu Fuß weiterzuflüchten. Kurz vor 22 Uhr griffen Beamte den Mann schließlich in der Nähe seines Hauses auf. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Es war nicht das erste Mal, dass der 64-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt kam. Im Juli 2012 wurde er laut Polizei wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Nach RNZ-Informationen hatte er zuvor angeblich monatelang einer Verwandten nachgestellt. Im Juli 2013 handelte er sich eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein - bei einer Fahrzeugkontrolle. Das Gericht stufte ihn wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig ein. Vor einigen Monaten wurden deshalb Schusswaffen eingezogen, die der Mann zuvor legal besessen hatte.

Der 64-Jährige wurde am Freitag in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen versuchten Totschlags und mehrfacher Gefährdung des Straßenverkehrs. Radler und Fußgänger, die der Flüchtende in der Römerstraße gefährdete, sollten sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1745555 melden.