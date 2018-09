Von Birgit Sommer

Heidelberg. Beim Nichtraucherschutz tat Deutschland lange Zeit weniger als seine Nachbarn. Das änderte sich erst mit den Gesetzen im Jahr 2007, als Schulen, Behörden und vor allem Gaststätten rauchfrei werden mussten. Großen Anteil daran hatte die Stabsstelle Krebsprävention im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, die jeweils wissenschaftlich untermauerte, welche Gesundheitsgefahren den Rauchern selbst und denen, die dem Rauch ausgesetzt sind, drohen. Jetzt fehle noch das Tabakwerbeverbot auf Plakaten, findet Dr. Ute Mons, seit Sommer 2016 Leiterin der Stabsstelle im DKFZ, im RNZ-Gespräch. Hier ist Deutschland tatsächlich Schlusslicht in Europa.

Frau Dr. Mons, vor zehn Jahren kam das Rauchverbot in Gaststätten. Der Aufschrei der Branche war riesig, die Wirte fürchteten den Umsatzrückgang. Was hat das Verbot aus heutiger Sicht gebracht?

Dr. Ute Mons. Foto: Rothe

In erster Linie ist das Rauchverbot heute sehr breit akzeptiert. Über 90 Prozent der Nichtraucher und 60 Prozent der Raucher befürworten das Verbot in Gaststätten. Was wir bemängeln, ist der Flickenteppich in den einzelnen Bundesländern.

Die Tabakindustrie hat ja damals durchgesetzt, dass die Umsetzung des Rauchverbots Ländersache wurde. Wie konsequent ist man denn in Baden-Württemberg?

Hier sind Ausnahmen erlaubt - für große Gaststätten, die einen eigenen Raucherraum anbieten können, und für kleine "Eckkneipen" unter 75 Quadratmetern, wenn es dort keine Speisen gibt. Das ist auch das Bild, das man vielfach in Deutschland sieht. Es bedeutet aber auch, dass die Angestellten ungleich behandelt werden und nicht überall den gleichen Schutz vor Tabakrauch genießen.

Motiviert das Rauchverbot auch die Raucher zum Aufhören?

Die Raucherquote sinkt seit vielen Jahren leicht, dazu hat sicher auch das Rauchverbot in Gaststätten beigetragen. Studien zeigen, dass Raucher seltener zur Zigarette greifen, wenn sie zum Rauchen nach draußen gehen müssen. Es ist einfach umständlicher. Und was wir deutlich gesehen haben: Die Belastung der Nichtraucher durch Passivrauchen ist deutlich nach unten gegangen.

Plakatwerbung für das Rauchen sieht man immer noch. Eigentlich sollte die ab dem Jahr 2020 verboten werden, doch der Bundestag verschleppt ein entsprechendes Gesetz.

Ein Verbot von Tabakwerbung ist längst überfällig. Zahlreiche deutsche Gesundheitsverbände haben den Abgeordneten entsprechende Briefe geschickt, vor allem denjenigen von CDU/CSU, deren Wirtschaftsflügel blockiert. Mittlerweile haben wir die große Befürchtung, dass der Gesetzentwurf vor der Sommerpause und damit in dieser Legislaturperiode nicht mehr auf die Tagesordnung kommt.

Der Heidelberger SPD-Abgeordnete Lothar Binding war ein großer Kämpfer für das Rauchverbot. Haben Sie sich mit ihm in Verbindung gesetzt?

Wir haben uns vorwiegend an die Gegner in CDU und CSU gewandt. In der SPD unterstützt man das Tabakwerbeverbot.

Eine EU-Tabakrichtlinie für die E-Zigarette sollte bis Mai 2016 national umgesetzt werden. Die Interessengemeinschaft E-Dampfen e.V. etwa setzte alles daran, "die Argumente des DKFZ und weiterer ideologischer Dampfgegner zu entkräften und vor allem die Abgeordneten einzeln und persönlich zu überzeugen", wie sie im Internet schrieb.

Die Tabakproduktrichtlinie ist in Deutschland fristgerecht umgesetzt worden. So gelten etwa mittlerweile Begrenzungen für das Volumen von Nachfüllbehältern von E-Zigaretten und eine Höchstmenge für den Nikotingehalt. Außerdem gelten nun dieselben Werbeverbote wie für Tabakprodukte: Im Fernsehen, Radio, in der Presse und im Internet darf nicht mehr für E-Zigaretten geworben werden. Zwischenzeitlich wurde auch der Jugendschutz verbessert, E-Zigaretten dürfen nun nicht mehr an Minderjährige verkauft werden.