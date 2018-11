Heidelberg. (pop) Natürlich ist nichts gegen ein frisch gezapftes Pils, Export oder Weizen einzuwenden. Aber wie wäre es einmal mit einem durchaus ungewöhnlichen Fläschchen "Peter, Pale & Mary" - natürlich abgeleitet vom fast namensgleichen Poptrio der Sechziger - , "Satan Red", "Bigfoot", "Blue Bridge Coffee Stout", "Smutty Nose Robust Porter", "Propeller Nachtflug", "London Pride", "Kremlin Crude Russian Imperial", "Sierra Nevada Torpedo", "Pur Sang", "Executioner", "Black Flagg" und "Dead Pony"?

Alle diese Biere gibt es nicht in Heidelberg? Gibt es doch, und zwar in der Altstadt in dem von Ben Herrmann und Achim Prinz in der Dreikönigstraße 25 neu eröffneten "Craftbeer Shop" namens "Upper Glass". Nicht alle der hier offerierten gut 500 Biere aus rund 15 Ländern tragen zwar derart beeindruckende bis drollige Namen wie die eingangs erwähnten. Aber allen ist gemein, dass sie handwerklich gebraute, geschmacksintensive Biere aus sogenannten "Mikrobrauereien" sind.

Zu diesen zählen jene Brauereien, die im Verhältnis zu Großbrauereien eine deutlich kleinere Menge Bier herstellen. In Deutschland beispielsweise liegt die magische Zahl bei 200 000 Hektolitern. Brauereien, die weniger Bier ausstoßen, werden durch eine geringere Biersteuer begünstigt. In anderen Ländern gibt es andere maßgebende Zahlen, aber um Branchenriesen handelt es sich gleichfalls nicht.

"Bei uns", sagt Herrmann, "gibt es alles vom Klassiker über Saisonbiere bis hin zu Imperial und Stout." Einzige Grundvoraussetzung bei der Aufnahme in das "Upper Glass"-Sortiment sei, dass das Bier aus einer Mikrobrauerei stamme. Da er und Prinz versucht hätten, "fast jedes Bier zu probieren", sind beide auch gerne bereit, Essensempfehlungen zu verschiedenen Bieren zu geben. Im Angebot sind überdies Partyfässer, die sich zum Teil selbst kühlen, und Gläser, die zu ganz bestimmten Biersorten passen.

Info: "Upper Glass"-Craftbeer-Shop, Dreikönigstraße 25, Telefon: 06221/ 6515595, Internet: www.upperglass-craftbeer.de, Öffnungszeiten: montags bis samstags von 12 bis 22 Uhr.