Von Roland Muschel

Die Bewohner der Heidelberger Altstadt fühlen sich tagsüber sehr und nachts relativ sicher und halten wenig von einem Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen. Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer Anwohnerbefragung im Auftrag der grün-roten Landesregierung, die der RNZ nun vorliegen. 2800 Altstädter hatten vom 11. September bis zum 4. Oktober die Möglichkeit, sich zu alkoholbedingten Problemen in ihrem Stadtteil zu äußern. Die Beteiligung lag immerhin bei 46,9 Prozent. Die Studie der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster ist Teil eines Versuchs der Koalition, die Probleme in den städtischen Zentren anzugehen.

In der bislang unveröffentlichten Umfrage konnten die Bürger auf einer Skala von 0 für "gar nicht sicher" bis 5 für "sehr sicher" Angaben zu ihrem Sicherheitsempfinden machen. Mit einem Wert von 4,6 Punkten erleben die Heidelberger Innenstadtbewohner ihr Wohnumfeld tagsüber als sehr sicher. Nachts fällt der Wert auf 3,4 Punkte ab. Als Hauptärgernis benennen die Heidelberger "Verunreinigungen" wie Urin oder Erbrochenes. Auf Rang zwei und drei folgen "Belästigung durch Lärm" und "herumliegender Müll". Erst auf Platz vier landet der öffentliche "Alkoholkonsum". In Ravensburg, wo auch eine solche Anwohnerumfrage lief, regen sich die Bürger ebenfalls am stärksten über diese vier Themen auf - allerdings in unterschiedlicher Reihenfolge: "Belästigung durch Lärm" ist dort das Top-Ärgernis, gefolgt vom öffentlichen Alkoholkonsum.

Als Gegenmaßnahmen befürworten die Befragten in beiden Städten an erster Stelle eine stärkere Kontrolle der Alkoholabgabe an Minderjährige und an zweiter eine stärkere Polizeipräsenz im Stadtteil. Es folgen (in unterschiedlicher Reihenfolge) der Ruf nach besserer Suchtaufklärung für junge Menschen, verstärkten Alkoholkontrollen im Straßenverkehr und mehr Beratungsangeboten für Suchtgefährdete. Gefordert wird also ein Mix an präventiven und repressiven Schritten.

Das Thema Alkoholkonsumverbot, immerhin die politisch umstrittenste und von Regierungschef Winfried Kretschmann mit Rücksicht auf die Stimmungslage bei seinen Grünen wie bei der SPD auf Eis gelegte Maßnahme, findet sich erst auf Rang sieben (Ravensburg) und acht (Heidelberg) der Wunschlisten der Bürger. Während sich in Ravensburg ein gutes Drittel der Befragten für die schärfste Variante eines "generellen" Konsumverbots auf öffentlichen Plätzen in ihrem Stadtteil starkmacht, befürwortet ein Drittel der Heidelberger "zeitlich" begrenzte Verbote.

Das Ranking hat indes die Schwäche, das generell Mehrfachnennungen möglich waren - bei der Haltung zu Alkoholverboten aber nur eine von drei Varianten angekreuzt werden durfte. Kumuliert sprechen sich in Ravensburg 62,9 Prozent und in Heidelberg 56,3 Prozent für eine der offerierten Varianten (generelles, zeitlich befristetes oder örtlich eingeschränktes Verbot im Stadtgebiet) aus. Egal wie man rechnet: Mit 70 Prozent hat eine stärkere Kontrolle der Alkoholabgabe an Jugendliche die meisten Fans unter den Altstädtern.