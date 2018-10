Von Holger Buchwald

Eine heftige Kontroverse löste die Berichterstattung über die Lichtkontrollen im Rahmen der "Aktion Plus 5" aus (siehe RNZ vom Samstag). Die Verkehrspolizei hatte am Donnerstagabend in der Mittermaierstraße Radler ohne Licht angehalten und sie vor die Wahl gestellt: Entweder sie stellen ihr Gefährt an Ort und Stelle ab und übergeben den Beamten die Schlüssel, oder ihnen wird die Luft abgelassen, sodass sie das Rad zwar noch schieben, aber nicht mehr damit fahren können. Für manchen Radler - und Kommentatoren auf RNZ-Online - war diese Sanktion aber dann doch viel zu drastisch.

"Luftablassen ist eine absolute Frechheit", schreibt einer. "Nehmt Ihr etwa Autofahrern auch das Handy ab oder bekommen Falschparker eine Beule in die Tür?", fragt ein anderer. Sogar von einer "mutwilligen Sachbeschädigung" ist da die Rede. Andere Kommentatoren wiederum stellen sich vor die Verkehrspolizei: "Wer schon einmal von einem Rennfahrer ohne Licht fast über den Haufen gefahren worden ist, wird die Aktion begrüßen."

Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizei, verteidigt die Aktion. Lange im Vorfeld sei die Kontrolle angekündigt worden: "Es war deshalb enttäuschend, dass in nur eineinhalb Stunden 52 Radfahrer an dieser Stelle ohne Licht unterwegs waren." Die Polizei beließ es in den meisten Fällen am Donnerstag zwar bei einer mündlichen Verwarnung. Damit sei jedoch die Unfallgefahr nach Paragraf 1 des Polizeigesetzes Baden-Württemberg nicht abgewehrt, so Schäfer: "Dazu bedurfte es weiterer Eingriffe."

Schäfer sieht seine Sicht durch einen Unfall bestätigt, der sich nur 24 Stunden nach der Verkehrskontrolle ereignete. Eine 19-jährige "Geisterradlerin" kollidierte am Freitagabend auf der Berliner Straße mit einem 22-jährigen Rennradfahrer, der ohne Licht und Reflektoren unterwegs war. Als sich die beiden gegenseitig bemerkten, machten sie laut Polizeibericht eine plötzliche Ausweichbewegung in die gleiche Richtung und stießen frontal zusammen. Beide trugen Kopfverletzungen davon, die glücklicherweise nur ambulant behandelt werden mussten.

Vor diesem Hintergrund zeigt Schäfer kein Verständnis für die Kritik an der Kontrolle vom Donnerstag: "Die Radler sollen einfach ein Licht dranmachen, dann werden sie auch nicht kontrolliert." Im Übrigen sei es zulässig, wenn die Polizei die Luft aus den Fahrradreifen lasse, dies werde durch die oberste Rechtsprechung bestätigt. So sei dies zwar Sachbeschädigung, es gebe aber auch einen Rechtfertigungsgrund hierfür, nämlich die Gefahr an Leib und Leben für andere Verkehrsteilnehmer abzuwehren.

So sehr sich die Kritiker nun auch aufregen: Die ertappten Verkehrssünder reagierten am Donnerstagabend meistens gelassen. Der eine oder andere musste zwar trocken schlucken, als er sein Rad nach Hause schieben musste. Am Ende zeigten jedoch fast alle Verständnis für die Aktion. Die Verkehrspolizei wird schon am kommenden Donnerstag die Kontrolle wiederholen. Von 17 bis 18.30 Uhr müssen Radler ohne Licht in der Mittermaierstraße, Höhe Albertusplatz, damit rechnen, dass man ihnen die Luft ablässt. Zur Not, so Polizeidirektor Schäfer, sei er auch bereit, einzelne Fahrräder zu beschlagnahmen und den Verkehrssündern die Unterstellungskosten in Rechnung zu stellen.