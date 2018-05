Von Sara Wess

Heidelberg. Als Alberto Mancarella auf dem Klavierhocker Platz nimmt, wird es ruhig im Saal. Ein letztes Mal noch lässt er seinen Blick über die Tasten schweifen, dann beginnt er zu spielen. Die "Mondscheinsonate" von Beethoven gehört ins Repertoire eines jeden professionellen Pianisten. Doch trotz seines Talents präsentiert Alberto es in der Alten Aula zum ersten Mal vor Publikum - denn zum Spielen benötigt man das rechte Pedal des Flügels. Und Alberto ist querschnittgelähmt.

"Als ich vier Jahre alt war, hatte ich Krebs", erzählt der Fünfzehnjährige, dessen Eltern aus Italien nach Amerika emigrierten. "Wegen eines Tumors im Rückenmark lag ich lange Zeit im Krankenhaus. Ich besiegte den Krebs, doch die Therapien schädigten mein Rückenmark so sehr, dass meine Beine und Arme gelähmt waren." Schon damals hörte Alberto am liebsten klassische Musik, sodass er während der Rehabilitation mit dem Klavierspiel begann. "Durch das regelmäßige Training erlangte ich immer mehr meiner Fingerfertigkeiten zurück", erinnert sich Alberto. Nach ein paar Jahren spielte der junge Musiker so hervorragend, dass er ein Stipendium für eine Ausbildung an einer renommierten Musikschule in Los Angeles erhielt.

Doch nun steht der Pianist vor einer neuen Herausforderung: Aufgrund seiner Querschnittlähmung kann Alberto Stücke, die den Einsatz von Pedalen vorsehen, nicht oder nur sehr eingeschränkt spielen. So fällt er trotz seines Talents im harten Konkurrenzkampf mit den Klassenkameraden zurück. "Die Ausbildung ist sehr teuer, deshalb bin ich auf das Stipendium angewiesen", sagt Alberto. Aus diesem Grund wandte sich Albertos Mutter 2010 an den Ingenieur Dr. Rüdiger Rupp, den Leiter der Sektion Experimentelle Neurorehabilitation des Querschnittzentrums am Orthopädischen Universitätsklinikum in Heidelberg-Schlierbach. "2008 hatte ich bereits den Forschungsförderpreis der Deutschen Stiftung Querschnittslähmung gewonnen. Ich beschäftigte mich damals mit sogenannten Brain-Computer-Interfaces, also Schnittstellen zwischen dem Gehirn und einem Computer, mit denen beispielsweise assistive Technologien für Querschnittsgelähmte realisiert werden können", erklärt Rupp. Auf Anfrage eines querschnittsgelähmten Berufspianisten aus Norwegen entwickelte Rupp in Zusammenarbeit mit einem Zahntechniker eine Beißschiene, mit deren Hilfe der Klavierkünstler das Pedal bedienen konnte.

Doch die Schiene funktionierte mehr schlecht als recht: "Der Pianist berichtete uns, dass durch das Zubeißen seine empfindliche Tonwahrnehmung gestört werde", erinnert sich Rupp, außerdem sei das System durch lange Übermittlungszeiten anfällig für Fehler gewesen. "2009 legte ich das Projekt auf Eis, es waren keine finanziellen Mittel und auch keine Zeit mehr vorhanden", berichtet der Ingenieur. Doch dann erhielt er eine E-Mail von Albertos Mutter, die von seiner Entwicklung gehört hatte. "Sie erzählte mir Albertos Geschichte und sagte, ihr Sohn habe zwei Träume: Er möchte wieder laufen können und ein professioneller Pianist werden." Rupp macht nun ein ernstes Gesicht. "Den ersten Traum kann ich ihm nicht erfüllen, aber für den zweiten kann ich etwas tun."

Also begann Rupp erneut mit der Arbeit an der Funkbeißschiene. Mit dem Preisgeld, das er 2008 gewonnen hatte, sowie einer großzügigen Privatspende in Höhe von 10.000 Euro finanzierte er das nötige Material ebenso wie die Stelle eines Studenten, der im Zuge seiner Bachelorarbeit eine neue Version der Schiene ausarbeitete. "Die Schiene, die Alberto nun trägt, befestigt einen druckempfindlichen Sensor hinter den Schneidezähnen. Dieser wandelt Zungenkraft in Steuersignale um, die dann an einen rund 16 Kilogramm schweren Motor am Fuße des Flügels gesendet werden." Der Motor sei leistungsstärker als sein Vorgängermodell und könne nun mühelos mit der Fußbewegung eines Pianisten ohne Handicap mithalten.

Etwa ein halbes Jahr lang übte Alberto den Umgang mit der Schiene mithilfe eines Computerspiels, dann war es endlich so weit: Alberto konnte die Technologie beim Konzert in der Alten Aula zum ersten Mal einsetzen. "Die Schiene könnte nicht besser sein!", freute sich der Stipendiat. Sieben Jahre lang hatten er und seine Familie auf diesen Moment gewartet. Nach dem Konzert nahm Alberto die maßangepasste Schiene sowie den Motor mit nach Los Angeles - als Geschenk.