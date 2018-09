Von Anica Edinger

Das Kämpfen hat sich gelohnt: Gestern verkündete der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums, dass die Physiotherapieschule bei der Orthopädischen Klinik in Schlierbach bestehen bleibt. Seit Sommer letzten Jahres zitterten dort Schüler wie auch Lehrkräfte um ihre Zukunft. Denn seit das monatliche Schuldgeld in Höhe von 400 Euro - nach Verhandlungen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und den baden-württembergischen Uniklinika - im Juli 2014 weggefallen war, stand die Schule der Uniklinik zur Disposition.

Organisiert wird der Ausbildungsbetrieb dort von der Akademie für Gesundheitsberufe. Träger ist die Uniklinik. Pflegedirektor Edgar Reisch stellte in der Vergangenheit immer wieder dar, dass man die Schule halten wolle, allerdings eine finanzielle Lücke in Höhe von 300.000 Euro ausgleichen müsse. Also wurde im letzten Jahr entschieden, im Herbst keinen neuen Jahrgang aufzunehmen. Außerdem wurden andere Sparmaßnahmen ergriffen: Praktische Anleitungen durch Klinik-Personal wurden gestrichen und der Aufenthaltsraum sowie die Umkleideräume und eine kleine Küche an die Uniklinik abgegeben. Mit mehreren Aktionen versuchte die Schülerschaft, unterstützt von Verdi und dem Verband "Physio Deutschland", auf die prekäre Lage an der Schule aufmerksam zu machen. So wurden beispielsweise über 2000 Unterschriften zum Erhalt der Physiotherapieschule an Wissenschaftsministerin Theresia Bauer übergeben. Zur Entscheidung äußerte sich die Ministerin gestern erfreut: "Ich bin mir sicher, dass die Physiotherapieschule am Universitätsklinikum auch in Zukunft zu einer der renommiertesten Schulen in Deutschland gehören wird."

Schon im Dezember 2014 sprach sich schließlich der Aufsichtsrat klar gegen eine Schließung der Schule aus. In einer Mitteilung heißt es jetzt, der Klinikvorstand habe ein Konzept erarbeitet, dass den Bestand der Schule sichern könne. Am Konzept arbeitete auch Reisch mit. Der äußerte sich gestern gegenüber der RNZ zum Erhalt der Schule: "Bisher haben wir eine Luxus-Ausbildung angeboten, jetzt bieten wir eher eine normale an." So wird sich beispielsweise das Schüler-Lehrer-Verhältnis ändern. Bislang sei auf einen Lehrer sieben Schüler gekommen. Ab sofort käme einer auf 12. Dennoch bleibe man bei einer Schülerzahl von 60 Auszubildenden pro Jahrgang. Die Kosten werden ab sofort ausschließlich aus dem Ausbildungsfonds der baden-württembergischen Krankenkassen gedeckt: Der stellt pro Schüler und pro Jahr rund 8800 Euro bereit. Gemäß der Ausbildungsprüfungsordnung werde die Schule jedoch weiterhin auf hohem Niveau weitergeführt. Auch die Schulleiterin der Physiotherapieschule, Barbara Suppé, äußerte sich gestern: "Ich freue mich, dass wir an der Uniklinik bleiben und dass das Warten ein Ende hat." Mit der Schule in Freiburg gehört die Heidelberger zu den beiden letzten Physiotherapieschulen in Baden-Württemberg, die an eine Uniklinik angegliedert sind.