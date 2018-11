Von Timo Teufert

Im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss am 14. September gab es noch eine klare Mehrheit gegen eine Notfallzufahrt für Rettungswagen am Neckarufer entlang ins Neuenheimer Feld. Vier Wochen später sieht es ganz anders aus: Zumindest die großen Fraktionen CDU, Grüne und SPD wollen der Verwaltungsvorlage für eine Notfallzufahrt zum Universitätsklinikum zustimmen. Allerdings ist nun die Abstimmungsgrundlage eine gänzlich andere: Statt des geplanten Fuß- und Radwegs entlang des Neckars, der im Notfall von den Rettungswagen mitbenutzt werden sollte, handelt es sich jetzt um einen Grundsatzbeschluss ohne eine konkrete Ortsangabe. Verwaltung, Klinikum und Rettungsdienste sollen jetzt eine Lösung suchen und die Gemeinderäte erkennen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Notfallzufahrt an.

Beim Parlamentarischen Abend im Klinikum Ende Oktober und in zwei Briefen appellierte das Uniklinikum noch einmal eindringlich an die Stadträte, eine Zufahrt zu schaffen. Insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten komme es durch Rückstaus auf der Berliner Straße zu Situationen, "in denen die Ringerschließung des Neuenheimer Feldes auf der gesamten Länge in beide Richtungen verstopft ist", schreiben der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums, Guido Adler, und die Kaufmännische Direktorin Irmtraud Gürkan. An vielen Stellen sei es dann für die Verkehrsteilnehmer unmöglich, eine Rettungsgasse zu bilden. Deshalb hatte das Klinikum eine komplette Umfahrung der Jahn- und Kirschnerstraße sowie des Hofmeisterweges ins Spiel gebracht: von der Ernst-Walz-Brücke am Neckar entlang bis zum Zoo. Der ursprünglich von der Stadt geplante Fahrradweg ging aber nur bis zu den Marsilius-Arkaden kurz hinter der Chirurgie. "Die Notfallzufahrt nach aktueller Planung der Stadt würde ihren Zweck verfehlen", meinen Adler und Gürkan.

Es könne weiterhin für die transportierten Patienten zu lebensbedrohlichen Situationen kommen, da es auf dem Straßenabschnitt zwischen dem Deutschen Krebsforschungszentrum und der Notaufnahme der neuen Chirurgischen Klinik sei - zum Beispiel durch die vielen engen Kurven und entlang des Botanischen Gartens - unmöglich, eine Rettungsgasse zu bilden. In einem weiteren Schreiben von Anfang November machen Adler und Gürkan anhand von Schlaganfall- und Herzinfarkt-Patienten "die absolute Relevanz einer ungehinderten Ankunft in der Notaufnahme unseres Klinikums" deutlich.

Unterstützung für eine Notfallzufahrt bekommt das Klinikum von Feuerwehrchef Georg Belge. Die vielen Forschungseinrichtungen und Kliniken mit vielen sehr unterschiedlichen Gefahrenschwerpunkten stellten die Feuerwehr vor große Herausforderungen, um den Brandschutz zu gewährleisten. Rund 350 bis 400 Mal rückt die Berufsfeuerwehr pro Jahr ins Neuenheimer Feld aus. Da sie die gleichen Wege wie die Rettungswagen nehmen muss, habe sie "mit denselben einschränkenden Parametern des Individualverkehrs bei der Erreichung des Einsatzortes zu kämpfen", so Belge. Staus und kritische Verkehrssituationen würden die Feuerwehr regelmäßig ausbremsen. "Damit wird oft die Hilfsfrist von acht Minuten nur knapp oder nicht eingehalten", schreibt der Feuerwehrchef an die Stadträte.

Stadtrat Christoph Rothfuß (Grüne) hält die Zufahrt am Neckar nach wie vor nicht für die beste, begrüßt aber, dass nun eine Zufahrt variantenoffen geprüft werden soll. Eine überarbeitete Fahrradwegplanung soll nach Angaben der Stadt im ersten Quartal 2016 in die Gremien eingebracht werden. Auch bei der SPD stößt das Vorgehen der Verwaltung, zunächst einen Grundsatzbeschluss einzuholen, auf Zustimmung. "Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, wie man die Nutzung der Neckarpromenade umgehen kann", sagt Fraktionschefin Anke Schuster. Vorstellen kann sich die SPD etwa eine Zufahrt über den Parkplatz oder den Radweg am Ende der Jahnstraße über das Areal der Chirurgischen Klinik und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Auch die CDU will zustimmen, zumal beim Parlamentarischen Abend deutlich geworden sei, wie dringend man eine solche Zufahrt brauche. "Uns wurde erklärt, dass 2015 bereits in drei Fällen Blutkonserven per Fahrrad in Richtung Bergheim transportiert werden mussten, weil für Rettungsfahrzeuge kein Durchkommen mehr war", berichtet der Kreisvorsitzende Alexander Föhr.