Heidelberg. (pol/mün) Nach der schweren Gasverpuffung in einem indisch-afghanischen Restaurant in der Heidelberger Innenstadt konnten die ersten Schwerverletzten die Kliniken wieder verlassen. Das teilt die Polizei am Dienstagvormittag mit. Aber eine Verletzter ist noch immer nicht vernehmungsfähig. Die Ermittler der Kriminalpolizei erhoffen sich von dessen Vernehmung - möglichweise noch diese Woche - weitere Erkentnisse zu dem Unglück. Fünf Menschen wurden in dem Restaurant schwerverletzt, vier Passanten auf der Straße durch Glassplitter leichter verletzt. Die drei Frauen und ein Mann konnten nach ambulanter Behandlung die Krankenhäuser verlassen.

Entgegen der Informationen am Unglückstag befanden sich unter den fünf Schwerverletzten, die sich zum Zeitpunkt der Verpuffung im Lokal aufhielten, keine Gäste. Bei den Betroffenen handelte es sich vielmehr um Koch und Bedienpersonal, den Betreiber, einen Verwandten und einen Mann, der sich auf Jobsuche dort vorstellen wollte.

Die bislang von der Kriminalpolizei gewonnenen Angaben der Verletzten haben den Anfangsverdacht einer Gasverpuffung im Zusammenhang mit dem Betrieb mehrere Propangasflaschen im Küchenbereich weiter bestärkt. Nach ersten Untersuchungen hat auch das Gebäude Schaden genommen. Genaueres müssen Prüfungen der Statik ergeben, der angenommene Sachschaden wurde auf jetzt mehrere Hundertausend Euro erhöht.