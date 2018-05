hob. War es menschliches Versagen? Oder war es ein technischer Defekt, der am vergangenen Freitag zu der gewaltigen Gasverpuffung in der Kurfürsten-Anlage 9 führte? Bis zum Ende dieser Woche hofft die Kriminalpolizei, die Ursache für das Unglück im indisch-afghanischen Schnellrestaurant "Chili Chutney" gefunden zu haben. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Fest steht bislang nur, dass die Druckwelle in der Küche entstanden ist. Die Ermittler hatten noch am Unglückstag mehrere Propangasflaschen sichergestellt.

Unterdessen korrigierte Polizeisprecher Holger Ohm die Angaben zur Schadenshöhe deutlich nach oben: Die Experten gehen nun von mehreren hunderttausend Euro aus. Mittlerweile hat sich nämlich herausgestellt, dass nicht nur der Gastraum und die Küche des Lokals, sondern auch das Gebäude durch die Druckwelle in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Auch eine Nachbarwohnung ist betroffen. Ein Statiker muss die Immobilie jetzt genau überprüfen. Erst danach steht fest, ob Teile der Decke abgetragen und neue Wände eingezogen werden müssen.

Gute Nachrichten gibt es hingegen von den Verletzten, die sich alle auf dem Wege der Besserung befinden und teilweise das Krankenhaus schon wieder verlassen konnten. Unter den fünf Personen, die sich zum Zeitpunkt der Verpuffung im "Chili Chutney" aufgehalten haben, waren - anders als ursprünglich von der Polizei gemeldet - keine Gäste. Laut Ohm handelte es sich bei den Schwerverletzten im Alter zwischen 25 und 59 Jahren um den Koch, eine weibliche Bedienung, den Betreiber des Lokals, einen Verwandten und einen Mann, der zu einem Vorstellungsgespräch im Restaurant war. Sie erlitten Knalltraumata, Verbrennungen und wurden auch durch die Druckwelle verletzt. Ein Mann ist nach wie vor nicht vernehmungsfähig. Die vier Passanten - drei Frauen und ein Mann - die durch Glassplitter leicht verletzt wurden, konnten nach ambulanter Behandlung schon am Freitag wieder nach Hause.