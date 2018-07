Schon seit 35 Jahren tourt der Entertainer Jürgen von der Lippe durch die Republik. Erst zum zweiten Mal war er nun in Heidelberg zu Gast. Dabei präsentierte er sein aktuelles Bühnenprogramm mit dem Titel "Wie soll ich sagen ...?". Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Schon der erste Laut, der von der Bühne dringt, sagt viel über den Verlauf aus, den dieser Abend nehmen wird. Jürgen von der Lippe schreitet zu dröhnendem Tarzan-Gejodel vor sein Auditorium. "Ich ging früher selbst oft als Tarzan zu Karneval." Aha. Ja, den Senior-Entertainer gibt es immer noch. Und noch immer tourt der 68-Jährige unermüdlich durch die Republik - am Donnerstagabend machte er in der Stadthalle Halt.

Mit im Gepäck hatte er sein aktuelles Programm mit dem Titel "Wie soll ich sagen ...?". Außer eines veränderten Namens findet sich darin aber kaum Neues, dafür viel Altbekanntes. Das geöffnete Hawaiihemd im floralen Design ist natürlich längst Markenzeichen geworden. "Das wird auch noch die nächsten zwei Jahre dominieren", so der Entertainer. Was sonst auf der Bühne dominiert, sind aber vor allem flache Zoten und Kalauer. Da sind Chuck-Norris-Witze über den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz ("Schulz braucht kein Benzin - sein Auto fährt aus Respekt") noch das Anspruchsvollste, was man erwarten darf.

Ansonsten ergeht sich von der Lippe - immer auch fleißig über die eigenen Scherze kichernd - in den grammatikalischen Fähigkeiten von Heidi Klum, Lukas Podolski und anderen vermeintlich Prominenten, macht sich über seine eigenen körperlichen Proportionen lustig ("Ich habe das, was man ein Sixpack im Speckmantel nennt") - und lässt keine Gelegenheit aus, vom privaten Sexleben zu schwadronieren.

Bei all den platten Phrasen ist es durchaus eine willkommene Abwechslung, dass zwischendurch auch mal das Publikum ans Ruder darf. Unter Anleitung des Komikers duellieren sich ausgewählte Gäste im feinsinnigen Zungenbrecher-Duell ("Auf der Liebesreise sprach der Leibesriese: Reib es, Liebe, und sie rieb es leise"), bilden aus Buchstaben kreative Wortkompositionen wie "Mein Opa reitet die Else", gurgeln einander Volkslieder vor oder erproben sich auf der Nasenflöte. Während sich die eine Hälfte des Publikums darüber köstlich amüsiert, guckt der Rest betreten weg.

Einzig und allein wenn von der Lippe den Stimmenimitator von Maffay, Grönemeyer und Lindenberg gibt oder mit sanfter Stimme selbst gedichtete Chansons vorträgt, blitzt für kurze Zeit sein eigentliches künstlerisches Vermögen auf. Doch kaum droht das Ganze ein wenig Charakter anzunehmen, wirft der Protagonist des Abends sich traumwandlerisch sicher einen Knüppel zwischen die Beine. Exkremente, Blähungen, Rülpsen, Kondome, Frauenarzt: Von der Lippe steht auf Rein-Raus-Humor hart an der Grenze zum gänzlich Geschmacklosen. Da ist es nur konsequent, dass er kein Klischee auslässt (Scherze über die Deutsche Bahn oder den Berliner Flughafen) - und auch den ein oder anderen Chauvi-Spruch einstreut: "Eine potthässliche Frau muss nehmen, was kommt. Bei Hungersnot kann ich mich auch nicht auf mein Lieblingsgericht konzentrieren." Wenn man denkt, schlimmer geht’s nimmer, dann kommt von der Lippe und zeigt: Geht ja doch.

Eines aber muss man ihm lassen: Das Publikum - unflätiger Jux hin oder her - vermag er meist auf seine Seite zu ziehen. Richtig stimmungsvoll wird es immer dann, wenn von der Lippe die Gitarre in die Hand nimmt. "Sie sind herzlich dazu eingeladen, ein Sauflied mit mir zu singen!" Beim gemeinsamen Grölen der Zeilen "Liebe Leber, liebe Leber, liebe Leber, lebe hoch" herrscht im Saal fast Volksfestambiente.

Gleich zwei Zugaben gönnt der Altkomiker seinen Gästen an diesem Abend. Doch wo sonst das Beste zum Schluss kommt, liefert von der Lippe nur Stuhlgang- und Pinkel-Sprüche: "Wie schön es doch war, als Mann beim Pullern noch selbst die Spülung betätigen konnte." Und dennoch hält am Ende fast ein wenig Wehmut Einzug: "Früher war eben vieles besser." Ja, das war es.