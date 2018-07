Von Arndt Krödel

Er wagte sich in die Höhle des Löwen, immer wieder, mit vollem Risiko. Zehn Jahre lang besuchte der Journalist Thomas Kuban - ein Pseudonym, das er aus Sicherheitsgründen bis heute verwendet - Konzerte von rechtsradikalen Rockgruppen und drehte dabei, entsprechend getarnt mit Neonazi-Kluft, heimlich Szenen mit einer digitalen Knopfloch-Kamera. Das brisante Material bot er deutschen Fernsehsendern an - die zeigten aber zunächst kein Interesse daran. So entschloss er sich, gemeinsam mit dem Filmemacher Peter Ohlendorf selbst einen Film zu machen, der unter dem Titel "Blut muss fließen - Undercover unter Nazis" das zum Teil konspirativ organisierte braune Treiben öffentlich macht. Der Film tourt derzeit durch Deutschland und machte dabei auch für einen Tag im Heidelberger Karlstorkino Station. Der Andrang des Publikums war groß: Von drei Vorstellungen waren zwei komplett ausverkauft.

Sie nennen sich "Freikorps", "Störkraft", "Werwolf" oder "Kraft durch Froide", um nur einige Namen zu nennen - das Spektrum deutscher Neonazi-Bands ist beträchtlich, der von ihnen erzeugte Zulauf ebenfalls. Dass die Namen im Film nur indirekt auftauchen, nämlich in Form eines Blickes in das CD-Regal eines einschlägigen Ladens, hat seinen Grund: "Wir geben keiner Band die Ehre", erklärt Regisseur Peter Ohlendorf, der sich nach der Vorstellung der Diskussion stellte. Der Akzent liegt vielmehr auf der Konfrontation mit den "Inhalten" rechtextremer Musik und deren Bedeutung für die Neonazi-Szene nicht nur in Deutschland.

Kuban recherchierte undercover unter anderem in Berlin, Sachsen und Bayern, aber auch in Österreich, der Schweiz, Italien und Ungarn. Getarnt mit Perücke und Sonnenbrille besuchte er darüber hinaus Pressekonferenzen, um die mangelnde Aufmerksamkeit der - seinerzeit zuständigen - Innenminister Schäuble und Beckstein in Sachen Rechtsextremismus zu dokumentieren. Das dem Film seinen Titel gebende "Blutlied", eine der Hymnen der deutschen Nazi-Rock-Szene, drückt in seinem unsäglichen Refrain schon alles aus über das Niveau dieser Art von Musik aus: "Blut muss fließen/knüppelhageldick/und wir scheißen/auf die Freiheit dieser Judenrepublik". Es sind menschenverachtende, aggressiv vorgetragene Hassgesänge wie diese, die bei den Konzerten von der häufig alkoholisierten Masse mitgegrölt und immer wieder von "Sieg Heil"-Rufen begleitet werden.

Dass hier offenkundig Straftaten wie zum Beispiel Volksverhetzung begangen werden - nach Aussage von Kuban die Regel zumindest bei den konspirativ organisierten Konzerten -, scheint Verfassungsschutz und Polizei allerdings nur bedingt zu interessieren: "Staat und Politik sind nicht oft genug dagegen vorgegangen. Die Polizei schaut bei Straftaten zu, anstatt etwas zu tun", kritisiert Regisseur Ohlendorf. Immerhin gibt es rühmliche Ausnahmen wie in Berlin, wo die Polizei sehr genau hinschaut und bei Veranstaltungen der Neonazis Flagge zeigt.

Die rechtsextreme Musik-Szene in Deutschland boomt. Prävention kommt laut Ohlendorf daher eine entscheidende Rolle zu. "Man kann etwas tun, wenn man nur will", meint der Filmemacher, der den Film auch in Schulen zeigt und mit den Schülern darüber diskutiert. Die Musik der Neonazis funktioniere praktisch wie eine Einstiegsdroge - auch der so genannte Nationalsozialistische Untergrund sei in dieser Musikwelt groß geworden, weist der Regisseur auf einen brandaktuellen Aspekt des Films hin. Thomas Kuban selbst kann seine Identität nach wie vor nicht preisgeben, weil das zu gefährlich für ihn wäre: "Der Mann wird immer noch gejagt", stellt Peter Ohlendorf fest.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.filmfaktum.de.