Von Werner Popanda

Weshalb fahren Leute mit ihrem Auto oder ihrem Lastwagen in eine Straße hinein, an deren Anfang ein wirklich großes und damit unübersehbares Schild darauf hinweist, dass diese Straße wegen einer Baustelle gesperrt, eine Durchfahrt nicht möglich und folglich eine Umleitungstour unausweichlich ist?

Genau ein solches Schild steht im alten Rohrbacher Ortskern, unmittelbar vor dem Restaurant "Linde", direkt an der Ecke Leimer Straße und Bierhelderweg. Einige Meter weiter steht sogar noch ein weiteres dieser Verkehrsschilder, das gleichfalls eine Umleitung ausweist und obendrein klar macht, dass man sich auf dem Weg in eine Sackgasse befinde. Darauf hat nun jemand einen Hinweis angebracht: "It’s true! Ganz ehrlich. Da kommt wirklich eine Baustelle. Ganz bald, in etwa 70 Metern. Und da ist Schluss, aus, vorbei. Kein Durchkommen und keine Parkplätze. Sie schaffen es auch nicht auf den Parkplatz am Friedhof. Am besten, Sie versuchen es erst gar nicht. Wir schwören!"

Besagter jemand ist kein anderer als Hans-Jürgen Fuchs, Vorsitzender des Rohrbacher Stadtteilvereins. Er, der im Bierhelderweg lebt, hatte natürlich die Information der Stadt vom 27. März zur Kenntnis genommen, wonach ab dem 3. April die Stützmauer zwischen der Zufahrt zum Friedhof und der Hausnummer 22 saniert werde und der Verkehr daher über die Straße "Am Heiligenhaus" umgeleitet werden müsse. An der Engstelle zwischen "Am Müllenberg" und "Kühler Grund" werde eine Baustellenampel eingerichtet.

Da der nördliche Parkplatz des Friedhofs Rohrbach nicht anfahrbar sei, wurden die Friedhofsbesucher von der Stadt darum gebeten, den südlichen Parkplatz "Im Beind" zu nutzen. Für Fußgänger sei hingegen im Baustellenbereich der Durchgang mit Einschränkungen frei.

Fußgänger stellen laut Fuchs freilich überhaupt kein Problem dar. Sondern vielmehr jene Autofahrer, die nach seinen Worten zuweilen für ein "regelrechtes Chaos" sorgen. Sprich: die ihre Fahrzeuge unmittelbar an der Baustelleneinfahrt abstellen und so bewirken, dass die Anwohner mit ihren Fahrzeugen nicht mehr aus dem Bierhelderweg hinauskommen.

Oder so wie jener Fahrer eines Möbeltransporters, der im Bierhelderweg auf dermaßen engem Raum wenden musste, dass, so Fuchs, die Straße aufgrund des konstanten Hin- und Her-Rangierens "nachher praktisch schwarz war". Alles in allem sei es "unglaublich, was hier zum Teil abgeht".

In dieses Bild fügt sich auch ein weiteres Detail ein, von dem Fuchs berichtet. Ein Autofahrer, den er darauf aufmerksam gemacht habe, dass dessen im Bierhelderweg unvorschriftsmäßig geparkter Pkw einem Feuerwehr- oder Rettungswagen den Weg versperren würde, habe ihm klar mitgeteilt: "Das ist mir egal!" Mal sehen, ob nun das Fuchssche Zusatzschildchen Wirkung zeigt.