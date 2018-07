Von Manfred Ofer

Die bauliche Umgestaltung der Bahnhofstraße rückt näher; sie ließ schon im Vorfeld die Emotionen bei manchen Bürgern höher schlagen, die mit Details der Planung nicht einverstanden sind. Das zeigte sich einmal mehr im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Stadtbücherei. Erster Bürgermeister Bernd Stadel hatte keinen leichten Stand, als er sich mit Vertretern der in die Bauplanung eingebundenen städtischen Ämter den Fragen im Saal stellte. Zusammen mit Jürgen Weber, dem Leiter des Tiefbauamtes, erläuterte er das 2,25 Millionen Euro teure Vorhaben. Den Zuschlag hatte eine Fachfirma aus Sandhausen erhalten. Die ersten Bagger sollen am 12. August in der Bahnhofstraße anrollen; die wird während der bis Juni 2014 vorgesehenen Bauarbeiten zur Einbahnstraße.

Stadel räumte zu Beginn der Debatte in der Stadtbücherei ein, dass man an nur einem Abend nicht allen Fragen gerecht werden könne. Aus diesem Grund ist eine zweite Veranstaltung in Planung, die sich dann ausschließlich mit den Bedürfnissen der Gewerbetreibenden vor Ort befassen soll. Beim Abend für die betroffenen Bürger gingen die Referenten anhand von Lageplänen, die für alle gut sichtbar mittels Beamer auf die Wand hinter dem Podium geworfen wurden, auf Details ein. Auf der zu erweiternden Trasse werden ab August neue Gehwege, Kanäle, Pflasterungen sowie Park- und Grünstreifen angelegt. Weitere Aspekte sind die geänderte Verkehrsführung für Autos und Radfahrer und die Verfügbarkeit von Abstellplätzen.

Klar ist allerdings schon jetzt, dass die Zahl der an der Oberfläche angelegten Parkplätze für Autos während der Bauphasen eingeschränkt wird. Stadel machte deutlich, dass man die Beeinträchtigungen in dieser Zeit für die Anwohner so gering wie möglich halten wolle. Für den gewerblichen Lieferverkehr soll in jedem der Bauabschnitte eine Be- und Entladestelle gewährleistet bleiben.

Aus dem Saal wurden an diesem Abend unterschiedliche Fragen an die Referenten herangetragen: Wie viele Fahrradabstellplätze werden künftig zur Verfügung stehen? Sind Ruheplätze für Senioren angedacht? Und wie steht es um die Beleuchtung in der Bahnhofstraße? Die Planungen sehen 86 Fahrradstellplätze vor. Die Straße soll künftig mit Überspannungsleuchten ins rechte Licht getaucht werden, da Mastleuchten dort nicht möglich seien. Das soll dann so ähnlich aussehen wie in der Brückenstraße. Für Sitzbänke sei in der Bahnhofstraße ausreichend Platz, erklärten die Verantwortlichen außerdem.

Absolut harmonisch verlief die Info-Veranstaltung allerdings nicht. Zu tief sitzt bei manchen Anwohnern der Stachel, der mit der Abholzung des älteren Baumbestandes verknüpft ist. Ein Vorwurf an Stadels Adresse lautete, dass in diesem Zusammenhang "nur der Investorenwille" gezählt habe. Dagegen verwahrte sich der Baudezernent, der auf die Bürgerbeteiligung im Vorfeld der Baumaßnahmen verwies.

Volker Schwarz, Abteilungsleiter Grünanlagen im Landschafts- und Forstamt, mühte sich, die Wogen zu glätten. Zwar werde man den Verlust der Bäume nicht rückgängig machen können, doch die Qualität der nördlich der Bahnhofstraße geplanten Neupflanzungen sei adäquat. Es werden Platanen sein, die seiner Auffassung nach mit dem Stadtklima gut klarkommen. Natürlich werde die Wachstumsphase einige Jahre in Anspruch nehmen. Letztendlich, das wurde am Donnerstag einmal mehr deutlich, wird man nicht in allen Punkten einer Meinung sein können - zumal bei einem so emotional aufgeladenen Thema.