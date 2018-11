Von Steffen Blatt

Endlich können sie wieder spielen: Seit ein paar Tagen ist die Fußballwiese auf dem Neckarvorland wieder komplett freigegeben. Seit dem Hochwasser Anfang Juni war sie zumindest teilweise gesperrt. Der Schlamm musste entfernt werden und der Rasen sich wieder erholen. Jetzt dürfen die Kicker wieder drauf - und nicht nur die. Denn jeden Sonntagmorgen trifft sich dort eine bunte Truppe, die einem Sport frönt, der in Heidelberg immer besser ankommt: Ultimate Frisbee.

Bei der Wettkampfvariante des Scheibenwerfens spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Ziel ist es, die Frisbee in der Endzone des Gegners zu fangen und so zu punkten (siehe "Hintergrund"). Aber den "Ultimate Sundays" geht es vor allem um den Spaß - und der muss ganz schön groß sein, denn die Gruppe existiert schon seit elf Jahren. Einer der Gründer ist der Amerikaner Barrett Conway. Er kam 2001 durch seine Arbeit bei SAP in die Region. Ultimate Frisbee hatte der New Yorker bereits an seiner Universität in North Carolina gespielt und wollte das auch hier tun. Auf der Neckarwiese sah er die Fußballspieler und lud einige SAP'ler und weitere Freunde ein - die Geburtsstunde der "Ultimate Sundays".

"Da kamen viele Leute vorbei, haben gefragt, was wir da spielen - und haben mitgemacht", berichtet Conway. Einer der Ersten, der so zu der Truppe stieß, war Ragu Ramanathan. Er lebte in London, bevor er in die Region kam. Zufällig kam er in Heidelberg an der Spielwiese vorbei, und seit dem ist er fast jeden Sonntag mit dabei - und zwar immer ab 11 Uhr. Später kamen auch über die sozialen Netzwerke wie Facebook immer mehr Leute dazu.

Mittlerweile ist der sonntägliche Treff für viele so etwas wie ein Familienausflug geworden. "Viele bringen ihre Kinder mit, meine Tochter ist immer auf dem Spielplatz, während ich werfe", sagt Barrett. Phil Hoying kommt sogar aus Wiesbaden nach Heidelberg. Der Amerikaner ist Offizier bei der US-Armee und suchte eine Möglichkeit, seinem Hobbysport nachzugehen - eigentlich in der Nähe seines Dienstortes. Im Internet fand er die "Ultimate Sundays", und so schwingt er sich nun fast jeden Sonntag auf sein Motorrad und fährt zur Neckarwiese. Und im vergangenen Jahr tauchten plötzlich zwei Amerikaner auf, die aus Köln an den Neckar gekommen waren, um Ultimate zu spielen. Sie waren auf der Computerspiele-Messe "Gamescom", wurden ebenfalls via Internet auf die Heidelberger aufmerksam und setzten sich kurzerhand in den Zug. Sonntagsnachmittags ging es wieder zurück in die Domstadt und von dort nach Hause in die Staaten.

Auch Martin Rasp ist schon lange dabei, er engagiert sich besonders für den Ultimate Frisbee-Nachwuchs. Der TV Schlierbach hat bereits eine eigene Abteilung, seit dem Frühjahr wird auch bei der TSG 78 die Scheibe geworfen. In der Internationalen Gesamtschule gibt es auf Rasps Initiative hin ein Schulprojekt, in der Schlierbach-Grundschule steht Ultimate ebenfalls auf dem Stundenplan (siehe Artikel unten). Bereits zwei Mal hat Rasp eine Stadtschulmeisterschaft für Heidelberg organisiert, im kommenden Halbjahr soll eine Schul-Liga starten. "Gerade für Kinder und Jugendliche ist der Sport pädagogisch wertvoll", sagt Rasp. Denn es gibt - auch bei Meisterschaften - keinen Schiedsrichter; Fouls oder andere Regelverstöße werden zwischen den Spielern verhandelt. "Darauf legen wir in unserer Jugendarbeit besonders viel Wert." Durch Rasp wurde auch der Neuenheimer Stadtteilverein auf die "Sundays" aufmerksam - und finanzierte der Truppe jetzt sogar eine eigene Fahne, die sie sonntags auf dem Mast der Spielwiese hissen kann. Wenn gesperrt ist, weicht die Truppe nach Ladenburg aus - auf die dortige Neckarwiese.

Noch länger als die "Sundays" gibt es die "Heidees". Sie formierten sich schon 1989. Die Studenten der Uni Heidelberg suchten einen Verein, an dem sie "andocken" könnten und landeten beim TV Eppelheim - zunächst unter dem Namen "Red Barons". Sie wollten mehr als nur hobbymäßig spielen, und einige Umbrüche und einen Namenswechsel später ist aus der Truppe eine erfolgreiche Mannschaft geworden. 2003 starteten die "Heidees" in der dritten Liga, schnell folgten zwei Aufstiege. Die Herren holten dieses und letztes Jahr die deutsche Hallenmeisterschaft, 2011 und 2012 gewann die Mixed-Mannschaft den Titel, mehrere "Heidees" spielen in der deutschen Nationalmannschaft. Was jetzt noch fehlt, ist die Meisterschaft unter freiem Himmel, die "Königsdisziplin" des Ultimate Frisbee. Zwei Mal wurden die Herren Zweiter, in zwei Wochen soll es bei den Titelkämpfen in Frankfurt besser laufen.

"Wir suchen immer nach ambitionierten Leuten", sagt Wolfram Kolbe, der lange Spielertrainer bei den "Heidees" war. Dass immer mehr Kinder und Jugendliche den Umgang mit der Kunststoffscheibe lernen, freut auch seinen Verein, denn damit ist für Nachwuchs gesorgt. "Futterneid" gibt es keinen, vielmehr unterstützen die "Heidees"-Spieler Rasp bei seinen Schulprojekten.

Kolbe selbst hat während seines Studiums in Darmstadt mit Ultimate begonnen, für seine Diplomarbeit kam er dann nach Heidelberg und zu den "Heidees". Vor allem der Fairnessgedanke überzeugte ihn damals, dabeizubleiben. "Ich habe mein Leben lang auch Fußball gespielt, bis Verbandsliga-Niveau. Da hat mich die Unehrlichkeit immer gestört. Und beim Handball gehört das Foul auch zum Spiel."

Und es stimmt: Wenn kein Schiedsrichter da ist, den man mit Worten, Gesten oder Schauspielerei beeindrucken kann, bleibt nur das Spiel. Das funktioniert auch im Ultimate-Mutterland USA, wo es sogar Profiligen gibt. "Dort wird körperbetonter gespielt als bei uns, aber immer noch ohne Schiedsrichter." Technik und Raumgefühl sind die Fähigkeiten, die ein Ultimate-Frisbee-Spieler braucht. Fitness ist natürlich auch gefragt, aber wenn die nachlässt, kann Erfahrung die fehlende Spritzigkeit kompensieren. Kolbe jedenfalls hat auch mit 38 Jahren noch in der Bundesliga gespielt.

Fi Info: Die "Ultimate Sundays" spielen jeden Sonntag ab 11 Uhr auf der Neckarwiese (außer bei Regen). Weitere Informationen gibt es unter ultimatesundays.blogspot.com. Die "Heidees" sind unter www.heidees.de zu finden.