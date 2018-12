Von Denis Schnur

Am Dienstag geht in den USA der heftige Wahlkampf zu Ende. Doch die Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und Hillary Clinton spielte sich nicht nur in Amerika ab, sondern auch hier in Heidelberg. Denn um Trump als Präsident zu verhindern, setzen die Demokraten auch auf die Mobilisierung der "Oversea Voters" - im Ausland lebende Amerikaner.

In Heidelberg können sie dabei auf eine fleißige Sektion ihrer "Democrats Abroad" (DA) zurückgreifen. Über 100 Mitglieder seien hier aktiv, betont John McQueen. Der 70-Jährige, der als Zivilist für die US-Army arbeitete, gründete 1994 den Heidelberger Ableger, auch wenn das früher nicht absehbar war: "Als ich jung und dumm war, war ich Republikaner", sagt er heute. Gemeinsam mit anderen macht er sich in Heidelberg dafür stark, dass möglichst viele hier lebende US-Amerikaner wählen gehen: "Das Zauberwort heißt ,Get out the Vote’", erklärt Niki Vonderwell: "Wir ermutigen die Leute zum Wählen - unabhängig davon wen", fügt die 31-jährige DA-Vorsitzende hinzu, die in den USA schon Wahlkampf für Obama machte.

Ganz uneigennützig ist der Ansatz jedoch nicht. Schließlich gehen die Demokraten davon aus, dass die Mehrheit der Auslandsamerikaner progressiv denkt: "Um die 60 Prozent sind Demokraten", schätzt McQueen. "Viele hier sind aufgewachsen in einem System, das sich kümmert, und wollen so etwas auch für die USA", so Vonderwell. Das Problem: Die sogenannten "Expats" sind traditionell wahlfaul. Bei den letzten Wahlen gaben gerade mal zwölf Prozent ihre Stimme ab.

"Viele wissen gar nicht, dass sie wählen dürfen", erklärt Nancy Schimkat. Die 54-Jährige kam der Liebe wegen nach Weinheim, in Heidelberg engagiert sie sich politisch. 1300 US-Bürger sind in Heidelberg gemeldet, im Rhein-Neckar-Kreis 1400. Um diese zu erreichen, standen die DA dreimal mit einem Infostand am Bismarckplatz. "Ich war beeindruckt, wie viele Amerikaner zu uns kamen", so McQueen. Pro Tag seien es 40 bis 50 gewesen.

Der zweite Teil der Kampagnenarbeit fand am Telefon statt: Beim "Phone-Banking" riefen die DA ihre Anhänger im Ausland an, um ihnen noch mal zu erklären, warum und - vor allem wie - sie ihre Stimme per Post abgeben können. Hier tat sich Schimkat hervor: Als fleißigste Demokratin in ganz Deutschland rief sie über 900 Menschen an: "Bei Wählern aus den ,Swing States’ ist man besonders motiviert." Schließlich zählen die Auslandsstimmen in dem US-Staat, in dem man zuletzt gelebt hat: "Ich komme aus Tennesse, das ist klar republikanisch. Meine Stimme ist irrelevant", so Schimkat. Umso mehr engagiert sie sich deshalb. Denn bei vergangenen Wahlen haben die Expats schon einmal den Unterschied gemacht. So konnte Bush 2000 den Staat Florida - und damit die Präsidentschaft - nur dank der "Oversea Voters" gewinnen.

Doch dieses Mal sind die Demokraten zuversichtlicher: "Ich denke, die Wahl ist vorbei", so McQueen. Dass die E-Mail-Affäre Clinton noch den Sieg kosten könnte, glaubt niemand: "Erstens hat Hillary sich entschuldigt und ihre Fehler zugegeben", so Vonderwell, "außerdem liegt das Jahre zurück. Trumps zahlreiche Skandale sind aktueller und schlimmer. Daran erinnern sich die Menschen, wenn sie wählen."