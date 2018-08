RNZ. Quo vadis, USA? Am 8. November entscheiden die amerikanischen Wähler darüber, wer Nachfolger von Barack Obama im Weißen Haus wird. Selten zuvor war eine Wahl so entscheidend für die Zukunft des Landes. Für Europäer ist vieles an diesem Wahlkampf unverständlich - vor allem die Frage, wie es der rüpelhafte Politik-Laie Donald Trump so weit bringen konnte. Daher will die RNZ in einem Forum mit Sabrina Fritz, SWR-Korrespondentin in Washington, die Eigenheiten des Duells zwischen Hillary Clinton und Trump näher beleuchten.

An Amerika fasziniert die 52-jährige Fritz vor allem die große Vielfalt an Menschen und Themen und die damit verbundenen Widersprüche. Da ist auf der einen Seite eine Nation, die die Entwicklung der Neuen Medien dominiert, gleichzeitig aber stoisch-archaisch meint, mit immer mehr Schusswaffen den Problemen im Land Herr werden zu können. "Dass jetzt Studenten in Texas bewaffnet zur Uni gehen dürfen, verstehe wer will, ich jedenfalls nicht", sagt sie.

Ob Trump, der sich mit seinen Ausfällen gegen Einwanderer, Frauen und politische Gegner durch den Wahlkampf rüpelt, am Ende gewinnen wird? Sabrina Fritz weiß es auch nicht. Aber sie hat den Showcharakter des US-Wahlkampfs schon bei der Nominierung Trumps als Kandidat der Republikaner in Cleveland erlebt. "Das hatte manchmal etwas von einem Rockkonzert", sagt sie. Ob es ein Gutes war, darüber schweigt sie lieber.

Sabrina Fritz lebt zusammen mit ihrem Mann Uli und den Kindern Valentin (20) und Pauline (17) in einem Vorort von Washington. Zum Haushalt gehört auch noch Hündin Betsy, ein Mischling, der die Familie auf Trab hält. Wenige Wochen vor dem Wahltag ist Fritz noch einmal in Deutschland und berichtet den RNZ-Lesern am Dienstag, 27. September, ab 20 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut, Sofienstraße 12, von ihren Eindrücken aus dem Wahlkampf.

Im Gespräch mit Christian Altmeier, stellvertretender Ressortleiter Politik der RNZ, wird die US-Expertin zudem versuchen, eine Bilanz der Präsidentschaft von Barack Obama zu ziehen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.