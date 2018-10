hob. Die Heidelberger Altstadt ist etwas sicherer geworden. Erstmals seit 2008 verzeichnete die Polizei dort im letzten Jahr einen Rückgang der Körperverletzungsdelikte um vier Prozent. Trotzdem geraten dort hin und wieder Nachtschwärmer mit anderen in Streit. Laut Polizeibericht hat sich gestern am frühen Morgen in der Unteren Straße eine besonders üble Schlägerei ereignet. Bei den Geschädigten handelt es sich um einen 35-jährigen Mann und seine 27-jährige Begleiterin, so die Ermittler. Die beiden seien bereits in einer Bar mit drei Männern in Streit geraten.

Als das Pärchen die Gaststätte verließ, wurde es von dem Trio verfolgt und gestellt. Einer der Angreifer attackierte den 35-jährigen Kneipengänger mit äußerster Brutalität und schlug ihn mit einer Glasflasche auf den Kopf. Die Frau wurde ebenfalls mit Schlägen und Tritten traktiert. Anschließend flüchteten die Schläger in unbekannte Richtung.

Dank mehrerer Zeugenaussagen sucht die Polizei nun mit folgenden Täterbeschreibungen nach dem Trio. Einer der Angreifer war etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und hatte dunkle Haare, aber eine sehr helle Haut. Ein weiterer Angreifer war etwas kleiner, laut Zeugenaussagen rund 1,75 Meter groß, ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt und hatte glatte, kurze Haare. Dieselbe Beschreibung gilt für den dritten Komplizen.

Durch den Schlag mit der Glasflasche wurde der 35-Jährige übel zugerichtet. Er musste seine Schnittwunden im Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei hofft nun, dass weitere Zeugen in der Nacht zum Dienstag den Vorfall beobachtet haben und somit Hinweise auf die Identität der Schläger geben können.

Fi Info: Wer die Angreifer identifizieren kann, soll sich bitte unter Telefon 06221 / 991700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.