Von Werner Popanda

Pfaffengrund. "Wenn man sich Nachbarn wünscht, dann solche", freute sich Michael Teigeler als Geschäftsführer des Bereichs Energie der Stadtwerke Heidelberg vor dem Spatenstich für das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Pfaffengrund. In der Tat hatte die Stadt hierzu unter derselben Adresse eingeladen, unter der auch das Werksgelände der Stadtwerke firmiert. Eppelheimer Straße 68-72. Aus Teigelers Sicht hat dieser Standort für die Feuerwehrleute gleich mehrere Vorteile. Als da wären eine "tolle Anbindung an den Stadtteil", kurze Wege und die gute Sichtbarkeit des neuen Gebäudes. Letztere war auch OB Eckart Würzner eine extra Erwähnung wert. Man benötige, hielt er fest, die "Erkennbarkeit dieser wichtigen Einrichtung". Deshalb habe man für das neue Gerätehaus genau diese Fläche zur Verfügung gestellt. Hintergrund Infokasten Das neue Pfaffengrunder Feuerwehrhaus wird aus einem eingeschossigen Gebäuderiegel bestehen, der sich nach Süden zur Eppelheimer Straße hin durch eine ansteigende Dachform öffnet. Die Fahrzeughalle bietet Platz für vier Einsatzfahrzeuge. Der Haupteingang des Gebäudes befindet sich an der Ostseite. Über einen separaten Eingang an der Westseite erreichen die Einsatzkräfte die Funktions- und Aufenthaltsräume. Von den Umkleidebereichen und Duschen gelangt man direkt zur Fahrzeughalle. Im östlichen Gebäudeteil befindet sich der Funkraum mit Sichtkontakt in die Halle sowie ein Besprechungs- und Erste-Hilfe-Raum. Im Norden sind die Sozialräume wie Küche, Schulungsraum und Jugendraum angeordnet, die sich durch mobile Trennwände erweitern lassen. Diesen Räumen ist jeweils eine Terrassenfläche zugeordnet. Tischlager, Toiletten und der Technikraum befinden sich in der Gebäudemitte. Der Sozialtrakt wird in Passivhausbauweise erstellt, zudem wird die Dachfläche in diesem Bereich extensiv begrünt. Die Dämmung des Gebäudes erfolgt über ein Wärmedämm-Verbundsystem. Für den sommerlichen Wärmeschutz sind außenliegende Sonnenschutzrollos an den Glasflächen vorgesehen. Das Gebäude wird an die vorhandene Fernwärmeleitung angeschlossen und über statische Heizflächen beheizt. Die Be- und Entlüftung der Räume erfolgt über eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Markantes Wahrzeichen des neuen Feuerwehrhauses Pfaffengrund wird der Übungsturm sein. Damit steht jedoch alsbald nicht nur den aktuell 34 Männern und neun Frauen sowie den 17 Jungen und Mädchen der lokalen Wehr, sondern allen Angehörigen der Feuerwehr Heidelberg eine Übungsmöglichkeit zur Verfügung, an der das richtige Stellen und Besteigen von Feuerwehrleitern in verschiedenen Höhen geübt und für den Ernstfall trainiert werden kann. pop



Unter dem Strich gehe es darum, Strukturen zu schaffen, "mit denen die für uns ehrenamtlich Arbeitenden Perspektiven haben". In Sachen Arbeit bescheinigte das Stadtoberhaupt dem Pfaffengrunder Team um Kommandant Michael Arnold prompt, sich in Einsätzen herausragend bewährt und großartige Leistungen geboten zu haben. Selbstverständlich seien die in eine solche Infrastruktur eingebrachten rund drei Millionen Euro "viel Geld, aber auch richtiges und gut investiertes Geld". Schließlich habe das alte Gerätehaus "schon lange nicht mehr als Gerätehaus" bezeichnet werden können. Angesichts der dortigen "beengten Verhältnisse" sei die ausgezeichnete Jugendarbeit der Pfaffengrunder umso bemerkenswerter.

Das bald ausgediente Gerätehaus nahm auch Dr. Georg Belge, der Leiter der Feuerwehr Heidelberg, ins Visier. Dieses habe "ganz und gar nicht mehr den Standards entsprochen", doch das neue werde den an die Feuerwehr gerichteten Anforderungen, die in der Vergangenheit stetig gestiegen seien, umfänglich gerecht. Dass es um den letztendlich doch zum neuen Haus zählenden Übungsturm im Vorfeld reichlich Hickhack gegeben hatte und dieser erst nach einem mittleren Sturmlauf der Pfaffengrunder Kommunalpolitik (die RNZ berichtete) in die Planungen aufgenommen worden war, ließ Belge außen vor. Dafür zeigte er sich überzeugt, dass dieser Turm im Gegensatz zu jenem in Pisa keine Schieflage aufweisen werde.

Erster Bürgermeister Bernd Stadel würdigte den Neubau als Gebäude nicht nur für die Feuerwehr im Pfaffengrund, sondern als "Gebäude für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte Stadt". Es handele sich um einen Beitrag dazu, die "Standards im Lösch- und Rettungswesen, um die man uns in Europa beneidet", aufrechtzuerhalten. Als Bauende für das Gebäude, das auch in energetischer Hinsicht "absolut modern" sein werde, nannte er den Dezember 2015. Bis dahin muss sich der künftige "Hausherr" also gedulden, doch nach einem, so Arnold, "sehr langen Weg" war es ihm ein Anliegen, auf ein Gespräch mit Würzner vor 13 Jahren zurückblicken. Seinerzeit habe dieser ihm gesagt, er müsse "Pfähle rammen", wenn er bezüglich eines neuen Gerätehauses etwas erreichen wolle. Heute sei er dem OB dankbar, dass "Sie mich damals geschüttelt haben".

Nachdem Arnold und seinen Kameraden von Architekt Prof. Mathias Lengfeld versichert wurde, dass "Sie sich in dem neuen Haus wohlfühlen werden", war es an der Zeit für den Spatenstich. Mitmachen durfte auch die neunjährige Celina Schröder, die vor den Sommerferien zur Jugendfeuerwehr gestoßen war.