ste. Toni L., einer der Urväter des deutschen Rap, veröffentlicht heute seine neue Compilation "Features". Das Doppel-Vinyl-Album vereint Kollaborationen mit anderen Künstlern aus zwei Jahrzehnten, die bisher unveröffentlicht oder nur schwer zu erhalten waren. Das wird heute gefeiert, und zwar den ganzen Tag. Von 16 bis 18 Uhr legt Toni L. im "Musikzimmer", Untere Straße 10, Platten auf und signiert. Außerdem gibt es eine Stadtrundfahrt mit dem legendären Fiat Topolino seines Vaters zu gewinnen. Um 20 Uhr rappt und singt Toni L. in der Hebelhalle, Hebelstraße 9, beim "Soccer Jam Circus", einer Inszenierung, die Fußball, Akrobatik, Tanz und Hip Hop zusammenbringt. Ein paar Meter weiter folgt im "Häll", Kirchheimer Weg 2, dann ab 22 Uhr die Release Party mit Toni L. und vielen Freunden auf der Bühne. Und zum Chill-out sprüht die SCM Crew am morgigen Samstag auf dem Messplatz das Cover des Toni L.-Albums in Übergröße.