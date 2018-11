Von Timo Teufert

Rund um den Jahreswechsel war im Zoo wieder das große Zählen angesagt: Bei der alljährlichen Tierinventur werden alle Zoobewohner von den Mitarbeitern gezählt, und diese Zahl wird mit den ständig beobachteten und notierten Veränderungen abgeglichen. Besonders viel zu tun ist dabei immer im Vogelrevier, denn dort leben mit 524 Tieren in 99 Arten die meisten Individuen. Und dort fällt auch das Zählen besonders schwer, weil die Tiere nicht nur wild durcheinander flattern, sondern die festen Zoobewohner auch von tierischen Besuchern unterschieden werden müssen. Hintergrund Im Heidelberger Zoo leben insgesamt 1382 Tiere aus 178 Arten, davon 506 Säugetiere aus 59 Arten und 524 Vögel aus 99 Arten. Im Jahr 2013 konnte Kuratorin Sandra Reichler, die für die Inventur zuständig ist, reichlich Nachwuchs und Neuzugänge verzeichnen. So gab es zum Beispiel bei den hochbedrohten Roloway-Meerkatzen und den Schopfhirschen Nachwuchs. Aber auch bei den Hulmans sorgte der Haremschef gleich zwei Mal für gesunde Jungtiere. Weitere erfreuliche Ereignisse waren die Geburten von Blessböcken, Goldgelben Löwenäffchen, Zweizehen-Faultier, Erdmännchen und Stachelschweinen. Besonders glücklich waren die Zoomitarbeiter über die Geburt von Mähnenrobbenbulle "Pedro", der im Juni als Sohn von Holly und Gruppenchef Atos geboren wurde. Und mit dem Stinktier-Pärchen "Hugo" und "Chanel" zog im vergangenen Jahr eine neue Tierart an den Neckar, die die Besucher sofort in ihr Herz schlossen. "Schmerzlich traf das gesamte Zooteam und viele Freunde und Besucher des Zoos dagegen der Tod von Gorillaweibchen Doba und dem Jungtier Kiu", erklärt Reichler. tt

"Jeder, der meint, dass Flamingos zählen eine einfache Aufgabe ist, den lade ich herzlich ein, in den Zoo zu kommen und es selbst auszuprobieren", scherzt Simon Bruslund, seit August 2012 der neue Leiter des Vogelreviers. Auch wenn alle Tiere still stehen - irgendwann verschwimmt das Gefieder zu einer rosafarbenen Masse, und ein Flamingo ist kaum von den anderen zu unterscheiden. Und bei den Enten müssen Bruslund und seine Mitarbeiter darauf achten, die Zoobewohner - die beringt sind - von den wilden zu unterscheiden. Viele Kolben-, Pfeif, Krick- und Reiherenten kommen nämlich vom nahen Neckar in den Zoo und lassen es sich auf dem Flamingosee gut gehen.

Zu den tierischen Besuchern gehören auch die Störche, die in diesem Jahr wegen der milden Temperaturen zwei Monate zu früh nach Deutschland zurückkehren. Auch sie werden gezählt. "Sechs Männchen sind schon da, im vergangenen Jahr versuchten 13 Paare, im Zoo zu brüten", so Bruslund, der neben Sandra Reichler als Kurator die Tierstatistik führt. Nicht bei allen hat es geklappt, aber am Ende kamen elf Jungtiere im Zoo zur Welt. Die Störche, die jetzt schon zurückgekehrt sind, stehen unter besonderer Beobachtung. Denn sollte es noch einmal einen Kälteeinbruch geben, kümmern sich die Zoomitarbeiter selbstverständlich um die Tiere.

Doch nicht nur die Störche werden durch den milden Winter in den Zoo gelockt, auch bei den Besucherzahlen macht sich das Wetter positiv bemerkbar: "Rund 8000 Menschen nutzten die ersten Tage des neuen Jahres, um dem Tiergarten einen Besuch abzustatten", berichtet Zoosprecherin Steffanie Richter. Nach dem miserablen Start durch den langen und kalten Winter im vergangenen Jahr fängt 2014 also besonders erfreulich für den Zoo an. Und setzt damit die gute Entwicklung aus 2013 fort: "Dank des großen Einsatzes des gesamten Teams haben wir ein gutes Ergebnis erreicht. Der Zoo konnte im letzten Jahr 576.002 Besucher zählen, dies ist ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr", berichtet Zoodirektor Klaus Wünnemann. Aber auch die steigende Attraktivität durch Gehegeerweiterungen wie bei der Elefantenaußenanlage oder innovative Neubauten wie das gigantische Spielschiff dürften viele Menschen angelockt haben.