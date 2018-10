Ein Jahr lang hat er an dem Konzept gefeilt: Als künstlerischer und organisatorischer Leiter ist Michael Uhl für das Theaterspektakel ''Born with the USA'' verantwortlich. Foto: Alex

Von Anica Edinger

Das Stadttheater zieht um - zumindest für drei Tage. Denn ab morgen startet das Theaterspektakel "Born with the USA" auf dem ehemaligen US-Hospital-Gelände. Dann wird dort ein kompletter Spielbetrieb aufgebaut, alle Sparten des Hauses sind involviert. Die Verantwortung für all das trägt der künstlerische und organisatorische Leiter Michael Uhl. Zum ersten Mal arbeitet der 42-Jährige für das Heidelberger Theater. Einen Wunsch hat er für den Auftakt am morgigen Freitag: "dass das Publikum die Fläche zum Leben erweckt".

Herr Uhl, 13 Produktionen, 13 Spielstätten, Hunderte Menschen - und morgen ist Premiere. Wie geht es Ihnen?



Ach, ganz gut. Es ist total spannend. Da tut sich ein einzigartiger Moment auf. Dass das Stadttheater so etwas leisten kann, was da alles passiert mit den Mitarbeitern, das ist ein riesiges Geschenk. Mittlerweile ist auch das letzte Ensemble vor Ort. Es kommt also Leben in die Bude.

Als Regisseur sind sie schon gut 15 Jahre im Geschäft. Wenn Sie sich zurückerinnern, hatten Sie schon jemals eine vergleichbare Aufgabe?



Vergleichbar ist vielleicht das Straßenmusikfestival "Heimatklänge", das ich zum 400. Jubiläum des Mannheimer Nationaltheaters mitorganisiert habe. Da sind 20 Bands gleichzeitig durch die Quadrate gezogen. Das Theaterspektakel ist aber sicher eine der anspruchsvollsten Aufgaben meiner Karriere. Neben den künstlerischen Aspekten bin ich auch Disponent geworden, ein bisschen wie Dr. Mabuse.

Und als Disponent kommen die Teams so kurz vor der Premiere sicher mit vielen Problemchen zu Ihnen?



Jeder Regisseur und jedes Team übernimmt viel Eigenverantwortung, sie sind auch schon teilweise seit Wochen und Monaten vor Ort. Wir arbeiten ziemlich multizentral. Aber natürlich kommt immer irgendeine Sache um die Ecke.

Haben Sie selbst schon alle Produktionen gesehen?



Nein. Ich habe ja aber noch ein paar Gelegenheiten. Am Ende werde ich auf jeden Fall alles gesehen, aber nicht alles erlebt haben. Es gibt 20 Routen mit verschiedenen Routenführern, Heidelberger, die alle eine persönliche Geschichte zu erzählen haben. Die Menschen werden miteinander ins Gespräch kommen und in eine Sache intensiv einsteigen. Daher wird es mir nicht gelingen, alles zu erleben.

Als das Angebot vor gut einem Jahr bei Ihnen einging, haben Sie da gezögert?



Bei Angeboten überlegt man natürlich immer erst. Es muss etwas dran sein, was einem Lust bereitet. Das Interesse war aber gleich da. Und bislang kann ich sagen: Es liegt eine tolle Reise mit dem Theater und seinen Mitarbeitern hinter mir.

Haben Sie selbst ein persönliches Verhältnis zu der amerikanischen Besatzungszeit?



Ich komme aus Schwäbisch Gmünd, wo auch eine Garnison stationiert war. Die erste Platte, die ich mir gekauft habe, war tatsächlich auch "Born in the USA". In Heidelberg habe ich bei Recherchereisen auch eine besondere Situation vorgefunden. Bei jedem Gespräch mit Bürgern kam etwas zurück. Ich hatte viele Begegnungen der besonderen Art - das möchte ich auch auf dem US-Hospital-Gelände entstehen lassen: Dass die Leute miteinander reden an diesem Ort, der in einem Jahr nicht mehr aussehen wird wie jetzt.

Info: Es gibt eine Abendkasse auf dem Gelände, geöffnet ab 16 Uhr.