Von Julia Schönthaler

Eine Burg, ein Festsaal, ein Schreibzimmer - das sind die Orte, die man sich für die Kulisse eines Theaterstücks traditionell vorstellt. Eine Küche gehört eigentlich nicht dazu. Für Arnold Wesker dagegen ist sie geradezu der ideale Ort für Theater. Denn aus Sicht des Autors treffen in einer Großküche alle Emotionen auf engstem Raum zusammen. Für die 22 Schauspieler der Oberstufen-Theater-AG des Bunsen-Gymnasiums bedeutete dies während der letzten Tage: kochen, backen, schnippeln, kneten, servieren - und beinahe ganz nebenbei schauspielern. Jedenfalls erweckten sie diesen Eindruck bei ihrer Aufführung des Stücks "Die Küche".

"Wir sind direkt über die Rollenarbeit und das jeweilige Requisit eingestiegen - so hatte jeder schnell Routine darin, immer etwas zu tun", erklärt Regisseurin Sabrina Dowie. Diese Routine setzt auch im Stück schnell ein: Frühmorgens strömen die Köche in die Küche, noch verschlafen, aber schon zum einen oder anderen Schwätzchen aufgelegt. Je länger der Tag und je härter die Arbeit, desto vielfältiger werden die Gespräche über Beziehungen und Arbeit, über Karriere und Rassismus, über Ehe und Enttäuschung. Konfrontation und Liebesgeflüster, handfeste Auseinandersetzungen und Philosophieren über den Sinn des Lebens wechseln sich ab, ergänzen sich, fließen ineinander. Personal, Themen und Konflikte sind ungewöhnlich vielfältig, aber dank herausragender schauspielerischer Leistung bis in die nebensächlichen Sätze hinein authentisch. Der Zuschauer hat das Gefühl, einen Alltag zu erleben, kein Theaterstück. Die jungen Schauspieler - etwa Galina Tittler als der bereits geschiedene Paul oder Claire Mehnert als Alberta - spielen so überzeugend, dass man leicht vergessen kann, dass es sich um Schüler handelt. Gestik, Mimik, Sprache - alles ist auf einem Niveau, das die Erwartungen an eine Schülertheatergruppe weit übertrifft.

Während vorn ein Dialog spielt, wird im Hintergrund weiter fleißig an den "Herden" (mit Alufolie überzogene Tische, die erstaunlich echt aussehen) der Großküche gearbeitet. Stets sind mindestens zehn Schauspieler auf der Bühne, wer nichts zu sagen hat, hat etwas zu tun - und innerhalb von Minuten ist man von dem hektischen Treiben gefangen. Unterbrochen werden die Szenen lediglich von wunderbar choreografierten Einlagen, die aus Schüssel klappern, Löffel schlagen und Nudelholz rollen eine musikalische Umsetzung des hektischen Alltags liefern. Eine beeindruckende Leistung bei bis zu 22 Schauspielern gleichzeitig auf der Bühne. "Die Massenszenen waren eine Herausforderung, aber die Gruppe hat so viel Energie, die konnte man wunderbar umsetzen", erklärt Dowie.

Sucht man ein durchgängiges Thema, so ist es Kritik an der modernen Gesellschaft: Der Mensch braucht mehr als monotone Arbeit um des Geldes willen - und doch geht er ihr nach, verliert seine Träume darin - oder bricht zusammen. So geht es am Ende des Stücks Peter (großartig gespielt von Nikola Podvezanec), dem Koch, der für den Fisch zuständig ist. Seine Beziehung zu Monique (Laura Vladescu), die die Gäste im Restaurant begrüßt, erlebt ein an eine Vorabendserie erinnerndes Auf und Ab, sein englischer bester Freund (Luka Modu) sieht sich Rassismus ausgesetzt, mit dem Konkurrenten hat er sich am Abend zuvor geprügelt, versöhnt, ist erneut mit ihm aneinandergeraten. Dazwischen singt er fröhlich, und als es in der Küche einen Augenblick ruhiger wird, ist er derjenige, der seine Kollegen auffordert, von mehr als dem schnöden Alltag zu träumen.

"Was mir am besten an meiner Rolle gefällt, ist, dass ich so unglaublich viele Emotionen spielen konnte", verrät der 17-Jährige, der seit fünf Jahren in der Theatergruppe spielt. "Die ganzen Beziehungen wurden auf mich aufgebaut, ich habe die Verbindungen geknüpft - deswegen bin ich auch am Ende zusammengebrochen." Mit seinem Zusammenbruch erreicht er, was unerreichbar schien - die unermüdlich hektische Großküche zum Stillstand zu bringen. Aber für wie lange?