Heidelberg. (schö). Ab dem morgigen Dienstag ist auf der Sofienstraße für die Autos nur noch ein Tempo von 30 Stundenkilometern erlaubt. Um Punkt 14 Uhr werden die entsprechenden Schilder aufgestellt - ab dann gilt die Tempo-30-Regelung zunächst probeweise für ein Jahr. Verkehrsbehörde und Polizei versprechen sich dadurch mehr Sicherheit auf dieser Straße - und einen Rückgang der Verkehrsunfälle. Von 2011 bis 2014 gab es in der Sofienstraße 42 Unfälle.

Die probeweise Einführung wurde bereits am 5. März im Gemeinderat vorgestellt. Während der einjährigen Probephase soll die Wirksamkeit der Tempo-30-Regelung durch Verkehrsbeobachtungen und Geschwindigkeitsmessungen überprüft werden. Nach Ablauf des Testjahres wird auf Basis der neuen Unfallstatistik der Polizei über eine dauerhafte Einführung von Tempo 30 auf der Sofienstraße entschieden.

Nach der Straßenverkehrsordnung darf Tempo 30 in Hauptverkehrsstraßen nur in besonderen Ausnahmefällen eingerichtet werden. In der Sofienstraße ist ein solcher Ausnahmefall aufgrund der besonderen Verkehrslagen gegeben - etwa der Buszufahrt auf den Bismarckplatz, der Parkhauszufahrt oder der großen Zahl an Fußgängern, welche die Straße überqueren.