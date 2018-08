Von Ingeborg Salomon

Genau 75 Minuten hatten das Philharmonische Orchester und die Sopranistin Eleonore Marguerre am Samstagabend Zeit, die Besucher im Schlosshof zu begeistern (siehe unser heutiges Feuilleton). "Durch Gewitter und Meer", so das Thema, trieb Dirigent Yordan Kamdzhalov die Musiker, exakt um 21.45 Uhr war Schluss. Eine Zugabe musste genügen, denn nun gehörten Hof und Schlossaltan den Feuerwerkern. Die Truppe leistete ganze Arbeit und stellte bengalische Lichter auf, wo zuvor noch die Konzertbesucher gesessen hatten.

Die meisten strömten, etwas unsanft vertrieben und noch ganz berauscht von den betörenden Melodien, auf die Terrasse am Stückgarten oder durch den Schlossgarten auf die Scheffelterrasse. Wer es nicht ganz so eilig hatte und den Blick auf das Feuerwerk vom Schlossaltan aus genießen wollte, holte sich ein Gläschen Weißwein oder Rosé, sah den Feuerwerkern beim Schaffen zu und promenierte, nachdem die Männer ihre Arbeit beendet hatten, auf dem nun wieder zugänglichen Schlossaltan.

Der Blick von oben bot selbst vielen Heidelbergern eine ganz ungewöhnliche und überaus lohnende Perspektive. Während sich am Neckarvorland und auf der Theodor-Heuss-Brücke Tausende dicht an dicht drängten, ging es auf schönsten Balkon der Stadt hoch über dem Neckar ganz entspannt zu. Viele Orchestermusiker samt ihren Instrumenten mischten sich mit den Gästen, und alle bestaunten den Feuerzauber, der sich wunderbar im Fluss spiegelte und von oben betrachtet seltsam fern wirkte.

Begeisterte "Ahs" und "Ohs" begleiteten die aufsteigenden Raketen, die in sattem Rot, blitzendem Blau oder sprühendem Gelb aufleuchteten. Besonders eindrucksvoll waren Feuerwerkskörper, die Tausende von glitzernden Sternchen über dem Neckar niederregnen ließen oder als goldene Fontänen über der Alten Brücke aufstiegen.

Besser hätten die Bedingungen nicht sein können, zumal die erste Schlossbeleuchtung zum Turnfest im Dauerregen und die letzte vor sechs Wochen im Hochwasser ertrunken war. Wer Lust hat auf weiteren Feuerzauber: Am 7. September gibt es die letzte reguläre Schlossbeleuchtung, davor wartet aber das Großereignis "The Wedding – 400 Jahre Hochzeit von Friedrich V. und Elisabeth Stuart" vom 9. bis 11. August ebenfalls mit Feuerwerk und Lasershow auf – und zwar gleich drei Abende hintereinander.