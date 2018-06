hob. Nach dem Siegtreffer von Jonas Hector gab es für die Fans der deutschen Nationalelf Samstagnacht kein Halten mehr. Jubelnd lagen sich die Anhänger von Jogis Jungs im Heidelgarden, dem größten Public Viewing-Gelände in Heidelberg, in den Armen. 800 bis 1000 Zuschauer, darunter auch einige Tifosi, hatten dort den 120 Minuten dauernden Fußballkrimi mit Elfmeterschießen gegen Italien verfolgt.

"Die Stimmung war fantastisch", freut sich Axel Kappey vom Heidelgarden. Kleiner Wermutstropfen für ihn: Wegen des wechselhaften Wetters kommen bei dieser Europameisterschaft weniger Menschen als bei den vergangenen großen Turnieren zum gemeinsamen Rudelgucken ins Neuenheimer Feld. Auf das Gelände beim Tiergartenschwimmbad passen 5000 bis 6000 Zuschauer. Kappey hofft nun, dass er und sein Team beim Halbfinale am Donnerstag wieder an dieser Marke kratzen können.

In die Halle 02 kamen am Samstag laut Geschäftsführer Felix Grädler am Samstag fast 2000 Fußballfans. Das Veranstaltungshaus in der Bahnstadt hat den großen Vorteil, dass die Zuschauer bei plötzlich eintretendem Regen in die Halle flüchten können. Mächtig etwas los war auch im Marstallhof, wo Hunderte Fans bis zum Elfmeterschießen unter freiem Himmel vor der Leinwand ausharrten.

In Rohrbach wurde am Rande des Jubiläumsfestes geböllert wie sonst nur an Silvester. Und auch in zahlreichen Kneipen in der Innenstadt wurde das Spiel übertragen. Schwarz-rot-goldene Fahnen schwenkend strömten die Fans nach dem Abpfiff daher aus allen Richtungen zum Bismarckplatz, wo sie lauthals ihrer Freude Ausdruck verliehen. Für ordentlich Krach sorgte auch der Autokorso mit seinem Hupkonzert. Die Polizei zählte 150 beteiligte Wagen.

Sicherlich mussten die Beamten auch dieses Mal wieder einige Fans ermahnen, die sich allzu waghalsig mit ihrer Fahne aus dem Autofenster lehnten oder im Cabrio während der Fahrt aufstanden. Alles in allem feierte Heidelberg aber ein friedliches Fußballfest. Anders als in der Nachbarstadt Mannheim gab es hier, so jedenfalls die Angaben der Polizei, keine Verletzten.