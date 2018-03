Von Sara Wess

Heidelberg. Früher ging er noch offener mit der Diagnose um, erzählt Paul Fischer. Doch dann habe er das Gefühl bekommen, viel zu sehr über den Autismus definiert zu werden. "Ich hatte Angst, irgendwann meine Persönlichkeit zu verlieren", erinnert er sich. Deshalb hat sich der Student im Umgang mit seinen Kommilitonen bisher nur bedingt geoutet. "Ich habe kein Problem damit, meine Diagnose im Gespräch zu erwähnen", stellt er klar, "aber ich hänge es nicht mehr an die große Glocke".

Hintergrund Fakten zu Autismus und Asperger dns. Asperger gilt als abgeschwächte Form des Autismus. Die wichtigsten Fragen: Wie äußert sich Asperger? Auf den ersten Blick sieht man es den Betroffenen nicht an. Sie zeigen jedoch häufig sonderbar wirkende Verhaltensweisen. Typisch sind vor allem Beeinträchtigungen des Sozialverhaltens, Probleme, sich in andere Menschen [+] Lesen Sie mehr Fakten zu Autismus und Asperger dns. Asperger gilt als abgeschwächte Form des Autismus. Die wichtigsten Fragen: Wie äußert sich Asperger? Auf den ersten Blick sieht man es den Betroffenen nicht an. Sie zeigen jedoch häufig sonderbar wirkende Verhaltensweisen. Typisch sind vor allem Beeinträchtigungen des Sozialverhaltens, Probleme, sich in andere Menschen einzufühlen und Festhalten an Gewohnheiten. Betroffene können Informationen oft nicht nach ihrer Bedeutung filtern und Gelerntes nur schwer übertragen, sind oft vergesslich und relativ leicht ablenkbar. Sie legen Sprache mitunter wortwörtlich aus und können die Wirkung ihres Verhaltens auf andere nur schwer einschätzen. Dies kann zu Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen führen - da diese das Verhalten der Autisten meist ebenso wenig verstehen. Gibt es andere Formen des Autismus? Es wird zwischen Asperger- und Kanner-Autismus (auch "frühkindlicher Autismus") unterschieden. Ersterer geht auf den Wiener Kinderarzt Hans Asperger (1906-1980) zurück, der sich mit Kindern beschäftigte, die über vergleichsweise gute soziale Fähigkeiten verfügten. Leo Kanner hatte schon früher eine Abhandlung über autistische Kinder veröffentlicht und die stärkere Ausprägung untersucht. Wie unterscheiden sich die beiden Varianten? Kanner-Autismus äußert sich früh, meist wird er vor dem dritten Lebensjahr festgestellt. Betroffene haben Schwierigkeiten in sozialen Situationen, ihre Sprache entwickelt sich oft verzögert. Eine geistige Beeinträchtigung kann vorliegen, muss aber nicht. Kinder mit Kanner-Autismus besuchen in der Regel Sonderschulen. Motorisch haben sie normalerweise keine Einschränkung. Asperger wird dagegen im Schnitt erst mit acht Jahren diagnostiziert. Betroffene sind geistig normal entwickelt, teilweise auch hochbegabt. Typisch sind besondere Interessen, in die sich vertiefen. Die Sprache entwickelt sich meist normal. Motorisch wirken sie häufig ungeschickt. Haben alle Autisten eine besondere Begabung? Nein, der Eindruck wird nur durch Filme und Medien erweckt. Etwa jeder dritte Autist besitzt eine "Inselbegabung". Forscher gehen davon aus, dass wegen der Informationsflüsse im Gehirn autistische Merkmale und die Tendenz zu Spezialbegabungen miteinander verknüpft sind. Sie äußern sich etwa in einem fotografischen Gedächtnis oder herausragendem Erinnerungsvermögen in Bezug auf ein Spezialgebiet. Dieses liegt oft in technischen Gebieten wie Informatik, Mathematik oder Physik. Andere beschäftigen sich leidenschaftlich mit Musik oder dem Auswendiglernen von Fakten. Wenn Sie in diesem Gebiet Experte sind, fühlen sich die Betroffenen oft deutlich sicherer. Wie viele Betroffene gibt es? Das ist schwer zu sagen. Eine finnische Studie hat 2007 bei achtjährigen Kindern eine Häufigkeit von 0,25 bis 0,29 Prozent ausgemacht. Zur Häufigkeit im Erwachsenenalter gibt es keine aussagekräftige Untersuchung.

Fischer studiert Religionswissenschaft an der Uni Heidelberg. Seinen Stundenplan kann der 22-Jährige zum Großteil selbst zusammenstellen. Das ist wichtig, denn er legt großen Wert auf Routine. "Aber trotzdem ist kein Tag wie der andere. Es gibt Blockseminare, außerplanmäßige Veranstaltungen, Vorträge. Das ist die größte Schwierigkeit." Der Student hat auch häufig ein Bedürfnis nach Freiräumen. Durch die freie Gestaltung des Stundenplans kann er sich diese meist problemlos einräumen.

"Meine Studieninhalte haben einen hohen Gegenwartsbezug und werfen viele Fragen über aktuelle Konflikte auf. Diesen emotionalen Flow kann ich nicht stoppen, nur abarbeiten", sagt Fischer. Doch trotz seines großen Interesses bezeichnet er sich selbst nicht als fleißigen Studenten. "Es gibt auch Vorlesungen, in denen ich nur zuhöre und nichts mitschreibe. Eine Selektion der Informationen zu treffen, ist für mich schwer. Ich notiere dann entweder alles oder gar nichts." Aus diesem Grund arbeitet der 22-Jährige lieber mit Literatur oder in Kleingruppen.

Paul Fischer pflegt ein gutes Verhältnis zu Dozenten und Kommilitonen. Er habe viele Eigenarten, sagt er, die manchmal etwas irritierend wirken können. Und er sei oft zu offen bei persönlichen Fragen. "Das ist etwas, was mit dem Autismus einhergeht", sagt er und lacht. "Wir haben manchmal Probleme damit, zu erkennen, was welcher Pietät unterliegt." Abwenden würden sich seine Kommilitonen deshalb aber nicht von ihm. "In der Uni gibt es viele Menschen mit besonderem Charakter, viele stechen auch mit ihrer Art, sich zu kleiden, hervor. Da kann ich mich gut einfügen."

Viele der für Autisten typischen Besonderheiten, sogenannte Ticks, hat Fischer bereits abgebaut. Seine Ausdrucksweise wählt er aber immer noch sehr gezielt und grammatikalisch stets korrekt. "Das wirkt bestimmt auf viele seltsam." Manchmal passiert es ihm, dass er in einer Diskussion unpassend reagiert. Er habe es gern, wenn Dinge nach einem bestimmten Muster laufen, erklärt der 22-Jährige, aber eine Gesprächssituation lasse sich eben nicht planen. Auch Gestik und Mimik sind wichtige Anhaltspunkte für ihn. "Mittlerweile habe ich mein eigenes Repertoire an Ausdrücken aufgebaut und kann relativ selbstsicher auftreten", erzählt Fischer stolz. "Außerdem kann ich besser einschätzen, was sich gehört, und ich bin nicht mehr so pingelig wie früher."

Trotzdem gebe es Situationen, in denen er unsicher sei. Wenn er einen flüchtigen Bekannten in der Straßenbahn entdeckt, weiß er beispielsweise nicht immer, wie er sich verhalten soll: "Stelle ich Blickkontakt her oder nicht?" Oft schaut er deshalb auf den Boden oder an die Wand, um die vielen Reize in seiner Umwelt auszublenden. "Das funktioniert in der Realität besser, als man denkt", sagt der Student.

Paul Fischer wohnt in seiner eigenen Wohnung neben seinem Elternhaus. Er ist selbstständig, genießt sowohl eine gewisse Nestwärme "als auch die Möglichkeit, sich selbst zu strukturieren und Konflikten aus dem Weg zu gehen". Ein geregelter Tagesablauf ist ihm wichtig, bei seinen Eltern stellt dies jedoch eine große Herausforderung dar. Seit ein paar Jahren hat der angehende Religionswissenschaftler eine Freundin. Auch bei ihr wurde Asperger-Autismus diagnostiziert. "Seit Neuestem sprechen wir von autistischen Störungen", verbessert der Student. "Die Diagnosen sind sowieso nur Krücken, weil wir im Alltag nur zwischen normaler Leitungsfähigkeit und allem außerhalb der Norm unterscheiden."

Nach seinem Studium möchte der 22-Jährige weiter auf dem Gebiet der Religionswissenschaft arbeiten. "Ich sehe mich in direktem Kontakt mit Menschen. Mich interessieren Integration und interkulturelle Konflikte, wohin sich mein Berufswunsch letztendlich aber entwickelt, hängt vom Verlauf meines Studiums ab."