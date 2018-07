Heidelberg. (hob) Schon häufiger waren die Schwanenteichanlage bei der Stadtbücherei und der benachbarte Busbahnhof vor dem Bauhaus in den Schlagzeilen. Nun musste sich das Heidelberger Schöffengericht mit einer Auseinandersetzung zwischen vier Flüchtlingen beschäftigen. Doch die Wahrheitsfindung war angesichts der widersprüchlichen Aussagen gar nicht so einfach. Bei den drei Angeklagten handelte es sich um drei Tunesier im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Am Ende wurden sie wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung jeweils zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Und auch das war laut Richterin Walburga Englert-Biedert nur möglich, weil ein neutraler Zeuge - ein Gast des benachbarten Restaurants "Vinci Due" - beobachtet hatte, wie zwei der Angeklagten ihr Opfer festhielten, sodass der Dritte auf den Mann einprügeln konnte. Bei dem Geschädigten handelt es sich ebenfalls um einen Flüchtling, der zum Tatzeitpunkt im Registrierzentrum in Patrick Henry Village (PHV) untergebracht war. Er wurde nur leicht verletzt.

Das Opfer, selbst ein Flüchtling, widerspricht sich selbst

Ursprünglich war die Anklage noch davon ausgegangen, dass die drei Schläger ihren Kontrahenten ausgeraubt hätten. Dies hatte das Opfer bei seiner ersten polizeilichen Vernehmung behauptet. Doch während des Prozesses änderte der Hauptbelastungszeuge ständig seine Meinung und verstrickte sich in Widersprüche. Mal behauptete er, es sei bei dem Streit um Zigaretten gegangen, ein anderes Mal sagte er, das Trio habe eine obdachlose Frau belästigt, und er habe diese beschützen wollen. Dass die drei Angeklagten den Mann tatsächlich bestohlen hätten, ließ sich am Ende nicht mehr beweisen. Auch zur Höhe der Beute machte der Geschädigte widersprüchliche Angaben - ein Smartphone soll dabei gewesen sein und mehrere Hundert Euro Bargeld. Das Handy tauchte später wieder auf dubiose Weise in PHV auf. Es war angeblich im Revisionsschacht einer Badewanne versteckt.

Dank der detaillierten Täterbeschreibung durch den Restaurantbesucher gelang es der Polizei, zwei der Angeklagten an der Bushaltestelle vor dem Bauhaus zu stellen - dort, wo der Shuttle-Bus zum PHV abfährt. Den dritten Angeklagten identifizierte der Geschädigte einige Tage später in der Flüchtlingsunterkunft, als er dort von einer Polizistin vernommen wurde.

Die drei Angeklagten befanden sich seit ihrer Verhaftung im Februar in Untersuchungshaft. Sie akzeptierten am Ende das Urteil ebenso wie die Staatsanwaltschaft. Ob sie durch den Schuldspruch ausländerrechtliche Konsequenzen zu befürchten haben, blieb zunächst unklar.