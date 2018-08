Von Holger Buchwald

Kurz nachdem die Grünen Derek Cofie-Nunoo zu ihrem Kandidaten für die kommende Oberbürgermeisterwahl gekürt hatten, erhob die Gemeinderatsfraktion mit den beiden Stadträten der Bunten Linken, Arnulf Weiler-Lorentz und Hilde Stolz, gegen den Amtsinhaber Eckart Würzner Klage vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Mit "Wahlkampfgeplänkel" habe dieser Schritt nichts zu tun, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Beate Deckwart-Boller. Vielmehr gehe es um das grundsätzliche Recht, dass der Gemeinderat über sämtliche Angelegenheiten der Stadt ausführlich informiert werde. Dies habe Würzner in mehreren Fällen nicht getan. Die Stadtspitze weist die Vorwürfe in der Klageschrift hingegen zurück. Die "Blaue Heimat" in Handschuhsheim gehört zu den frühen Großwohnanlagen des städtischen Wohnungsunternehmens GGH. Die 155 Wohnungen und zehn Doppelhaushälften im grünen Innenhof, dem Stopfelgarten, waren hastig als eine Art Skelettkonstruktion mit Eisenbetonstützen und Bimsbetonhohlsteinen gebaut worden. Das macht die Altbauten hellhörig und zugig. Die Zwei-Zimmer-Wohnungen haben um die 55 Quadratmeter und hatten meist kein eigenes Bad. Viele haben sich dies selbst eingebaut. Besser ist die Substanz im Gebäuderiegel zur Karl-Philipp-Fohr-Straße hin, der 1951 errichtet und 2005 saniert wurde. Den größeren unsanierten Teil wollte die GGH 2005 abreißen und neu bauen lassen. Deswegen standen dort vor acht Jahren gut 70 der 100 Wohnungen leer. Dagegen regte sich unter den verbliebenen Bewohnern und im Stadtteil massiver Widerstand. Nach eineinhalb Jahren verwarf die GGH den Abriss. Den Leerstand füllte die GGH später mit Mitarbeitern der Evangelischen Stadtmission und USC-Basketballern. Die GGH ist Vereinssponsor. Dazu wurden die Wohnungen mit wenig Aufwand modernisiert: Statt Bädern, kamen Duschen in die Küchennische.

Im konkreten Fall geht es um die Wohnanlage "Blaue Heimat" in Handschuhsheim, die im Besitz der städtischen Gesellschaft für Grund und Hausbesitz (GGH) ist. Laut Grüne und Bunte Linke hatte Würzner Teile eines beantragten Tagesordnungspunktes zu diesem Thema nicht zugelassen, da der Gemeinderat in diesen Fragen nicht zuständig sei. Gefragt hatten die Stadträte nach den Kosten der Renovierung von Wohnungen in der "Blauen Heimat", nach der Dauer der laufenden Mietverträge und nach dem Wohnungsleerstand in der denkmalgeschützten Anlage. "Viele Handschuhsheimer und ich haben den Eindruck, dass der alte Teil der ,Blauen Heimat' in einem schlechten Zustand ist", begründet Arnulf Weiler-Lorentz den Antrag. Er befürchte, dass die GGH die Immobilie irgendwann doch noch abreißen wolle.

Die Klage sei inhaltlich nicht zutreffend und verfrüht, da der Informationsprozess noch nicht abgeschlossen sei, kontert Stadtsprecher Achim Fischer die Vorwürfe. "Nach unserer Auffassung geht es bei diesen Fragen um das operative Geschäft eines privatrechtlichen Unternehmens." Vor dem Hintergrund, dass die GGH auch in wirtschaftlicher Konkurrenz zu anderen Gesellschaften stehe, müsse die Stadt aufpassen, dass sie nicht zu viel Informationen der Öffentlichkeit preisgebe. Zudem hätten die Stadträte jederzeit die Möglichkeit, über ihre Mitglieder im GGH-Aufsichtsrat Informationen über das Unternehmen einzuholen. In dem Gremium sitzen neun Vertreter des Gemeinderates, darunter auch die beiden Grünen Barbara Greven-Aschoff und Claudia Hollinger.

Weiler-Lorentz lässt Fischers Sichtweise nicht gelten: "Die Gemeindeordnung formuliert völlig eindeutig, dass ein Viertel der Stadträte verlangen kann, dass der Oberbürgermeister in allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung den Gemeinderat unterrichtet." Die gestellten Fragen zur "Blauen Heimat" beträfen die Verwaltung städtischen Vermögens. Daher könne es keinen Zweifel geben, dass es sich hierbei um kommunale Angelegenheiten handele. Zudem habe die "Bunte Linke" kein GGH-Aufsichtsratsmitglied, aber trotzdem das Recht auf Information. Deshalb habe er sich bei den Grünen Unterstützung für sein Anliegen geholt, so Weiler-Lorentz.

Sowohl Deckwart-Boller als auch Weiler-Lorentz beklagen, dass der Gemeinderat regelmäßig bei Fragen zur Stadtfirma GGH abgebügelt werde. "Mir selbst wurden schon mindestens drei Mal Fragen verweigert", klagt der Bunte-Linke-Stadtrat. Und seine grüne Kollegin ärgert sich: "Es geht meistens um die GGH. Jedes Mal, wenn wir eine Auskunft wollen, wird darauf verwiesen, dass es sich um ein privatrechtliches Unternehmen handelt."

Wann die Klage vor dem Verwaltungsgericht behandelt wird, ist derzeit noch unklar. Deckwart-Boller sieht dem Ausgang des Verfahrens gelassen entgegen, mit dem Wahlkampf habe das nichts zu tun: "Das spielt keine Rolle. Wir wollen ja nicht den OB an die Wand drücken, sondern die Frage ein für alle Mal geklärt haben." Auch wenn die Stadträte vom Verwaltungsgericht "abgewatscht" würden, wüssten sie dann endlich, was Sache ist. OB-Kandidat Derek Cofie-Nunoo, der für Generation-HD im Gemeinderat sitzt und mit den Grünen eine Fraktionsgemeinschaft bildet, hat den Antrag übrigens nicht unterschrieben.