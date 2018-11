Von Holger Buchwald

Die Nacht zum Samstag, 27. Oktober 2012, wird Markus K. (Name geändert) noch lange in seinen Erinnerungen verfolgen. Gegen 1 Uhr morgens war er mit ein paar Freunden am Bismarckplatz unterwegs, als er für einen Bekannten Zigaretten holen wollte. Alleine ging der 19-Jährige zum Automaten zwischen Woolworth und Café Gekco in der Bergheimer Straße, als er von der Seite angesprochen wurde. "Die wollten Zigaretten haben", erinnert sich der junge Mann. Als er verneinte, spürte er plötzlich eine Faust im Gesicht. Drei Täter prügelten und traten kurz darauf auf ihn ein. "Ich wurde nach hinten in die Ecke gedrängt", berichtet der Geschädigte. Einer der Angreifer habe sogar mit einer Krücke auf ihn eingeschlagen.

Die Täter erbeuteten eine Zigarettenschachtel im Wert von fünf Euro. Da sie gemeinschaftlich auf ihr Opfer einschlugen und ihm sogar eine herumliegende Obstkiste auf den Kopf schlugen, warf Staatsanwalt Jochen Braig gestern beim Prozessauftakt im Heidelberger Landgericht den drei Angeklagten schweren Raub vor. Die Mindeststrafe dafür liegt im Erwachsenenstrafrecht bei fünf Jahren Gefängnis. Da zwei der mutmaßlichen Täter zum Zeitpunkt des Überfalls aber gerade einmal 20 Jahre alt waren, gelten sie juristisch noch als Heranwachsende. Sie könnten daher noch nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden, weshalb der Prozess auch vor der Großen Jugendkammer verhandelt wird. Der dritte Angeklagte war bei dem Überfall schon 21 Jahre alt - für ihn gilt diese Regel also nicht.

Markus K. erlitt bei dem Überfall einen Nasenbeinbruch, ein blaues Auge, Prellungen sowie kleinere Wunden. Nach seiner Entlassung hatte er häufig Angst, nachts alleine nach Hause zu gehen. Die körperlichen Wunden sind hingegen gut verheilt. "Das, was wir getan haben, war unmenschlich. Ich hoffe, dass Du es uns irgendwann verzeihst", entschuldigte sich der Angeklagte Waled A. gestern bei dem Geschädigten. Auch Ibrahim R. bat um Verzeihung. Der älteste Angeklagte, Halil A., schwieg hingegen zunächst. Erst nach der Aussage von Markus K. legte auch er ein Geständnis ab.

Warum sie den 19-Jährigen angegriffen haben, kann sich Waled A. nicht mehr erklären: "Ich weiß es nicht. Das war erbärmlich." Die Angeklagten beteuerten, dass sie bei ihrer Tat nicht an die Zigaretten gedacht hätten, sondern nur die Schachtel mitgenommen hätten, weil sie nach der Schlägerei auf dem Boden herumlag. So hoffen die Verteidiger, dass ihre Mandanten mangels Beute "nur" wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht wegen schweren Raubes verurteilt werden.

"Wir haben Streit gesucht und gefunden", erinnert sich der Angeklagte Ibrahim R. an die Tatnacht. Die Freunde hatten sich in Rohrbach getroffen, zusammen tranken sie eineinhalb Flaschen Wodka, den sie sich im Supermarkt besorgt hatten. Kurz vor Mitternacht fuhren sie dann in die Innenstadt. In einer Gaststätte becherte das Quartett weiter - Tequila für einen Euro das Glas. Bis ihnen in der Bergheimer Straße Markus K. über den Weg lief. Die Täter konnten nicht ahnen, dass sie bei der Prügelei von einer Überwachungskamera des Hotel Denner gefilmt werden.

Zwei der Angeklagten haben die Schule abgebrochen, einer brachte seine Lehre als Kfz-Mechatroniker nicht zu Ende. Häufig trafen sie sich, um Alkohol zu trinken oder zu kiffen. Für den Erwachsenen Halil A. geht es nun um viel: Er muss sich noch wegen einer zweiten Tat verantworten. Mit vier weiteren Personen soll er am frühen Morgen des 19. Mai 2012 in der Hauptstraße eine Gruppe von Nachtschwärmern attackiert haben. Auch in diesem Fall soll es um Zigaretten gegangen sein. Laut Anklage erlitt einer der Geschädigten eine Kopfplatzwunde, eine Gehirnerschütterung und einen Nasenbeinbruch. Laut Staatsanwalt Braig hätten die Schläger riskiert, ihr Opfer lebensgefährlich zu verletzen.

Info: Der Prozess wird heute um 9.30 Uhr im Landgericht, Kurfürsten-Anlage 15, Saal 1, fortgesetzt.