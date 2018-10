Wenn Sven Wildöer wieder in Heidelberg in die Tasten haut, darf er auch wieder seine CDs verkaufen - vorerst. Foto: Rothe

hö. Die Stadt hat ein Einsehen mit dem Straßenmusiker Sven Wildöer. Zunächst will sie bei seinen weiteren Auftritten den Verkauf seiner CDs dulden. Wie die RNZ am Montag berichtete, untersagte ihm das Bürgeramt in der letzten Woche, auf dem Bismarckplatz seine Tonträger feilzubieten. Der Dortmunder Pianist, der durchaus davon lebt, war allerdings der Auffassung, dass es für das Vorgehen der Stadt keine gesetzliche Grundlage gibt: Der CD-Verkauf stehe nicht im Vordergrund und falle unter die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Kunst, sei also kein Gewerbe, für das man eine Erlaubnis brauche.

Tatsächlich, so erklärte ein Stadtsprecher, ist die Rechtslage nicht ganz eindeutig. In der städtischen "Sondernutzungssatzung für den Fußgängerbereich Altstadt" - sie gilt auch für den Bismarckplatz - sind zwar die Regeln für erlaubnisfreie Straßenmusik festgehalten. Darin wird versucht, die Kunstfreiheit - übrigens auch anderer Straßenmusiker - gegenüber den Bedürfnissen anderer - wie dem Schutz vor Lärmbelästigungen oder dem ungehinderten Verkehrsfluss - abzuwiegen. Eine gewerbliche Sondernutzung erhalten nur die Betriebe in der Innenstadt, um ihre Waren anzubieten. Mit anderen Worten: Selbst eine Erlaubnis hätte Wildöer nichts genutzt, er hätte sie erst gar nicht erhalten.

Nun überlegt sich die Stadt, sich der Auffassung Wildöers anzuschließen: "Der Verkauf von CDs/Tonträgern der eigenen - im Rahmen der Straßenmusik auch vorgetragenen - Werke könnte noch unter den Schutzbereich der Kunstfreiheit fallen, und ist damit nicht als gewerblich einzustufen und somit ebenfalls erlaubnisfrei. Bei vielen Straßenkünstlern wird dies zutreffen und aufgrund des geringen Umfangs nicht zu beanstanden sein." Derzeit werde der spezielle Fall Wildöers geprüft, zumal er einen Antrag gestellt hat. Und solange nichts endgültig entschieden sei, werde der Verkauf seiner CDs geduldet.