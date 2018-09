Von Julia Naue

Grünphasen, dynamische Haltestellen, Aufstellflächen für Fußgänger oder Mittelbahnsteige - das waren nur einige Punkte, die am Mittwochabend in Pfaffengrund zur Diskussion standen. Anlass war eine Informationsveranstaltung der Stadt Heidelberg zur Neugestaltung der Straßenbahntrasse in der Eppelheimer Straße. Rund achtzig interessierte Bürger kamen ins Gesellschaftshaus, um sich über den aktuellen Stand der Planung aufklären zu lassen.

Bereits im Frühjahr fand eine ähnliche Veranstaltung statt, bei der heftige Kritik an den Umbauplänen geäußert wurde (die RNZ berichtete). Doch wurden die Anregungen der Bürger in die überarbeitete Planung mit einbezogen?

Ein Hauptkritikpunkt waren überfahrbare Bahnsteige, die die sogenannten dynamischen Haltestellen - also Haltestellen auf der Fahrbahn - zur Folge haben. Hier wurde ein Verkehrschaos mit langen Wartezeiten für Autofahrer befürchtet. Nach einer verkehrstechnischen Untersuchung wurde diese Idee nun tatsächlich verworfen. "Die Haltestellen sollten sich für beide Fahrtrichtungen in Mittellage befinden. Fahrzeuge haben nur so die Möglichkeit, auf beiden Seiten problemlos vorbeizufahren", hielt Verkehrsgutachter Ulrich Rentschler fest. Ebenfalls hinzugekommen sind an vielen Stellen größere Aufstellflächen für Fußgänger und eine bessere Berücksichtigung der Radfahrer.

Das Bauvorhaben ist Teil des Großprojekts "Mobilitätsnetz", in dessen Rahmen beispielsweise auch eine Straßenbahn im Neuenheimer Feld und eine Verlängerung des Straßenbahnnetzes in die Altstadt geplant sind. Der Umbau der Straßenbahntrasse im Pfaffengrund wird sieben Millionen Euro kosten. Der Baubeginn wurde allerdings von Ende 2014 auf 2015 verschoben. Wie der Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, Alexander Thewalt, betonte, soll der Bahnverkehr während der Umbauarbeiten so gut wie möglich aufrechterhalten werden.

Alles nur ein bisschen besser?

Dennoch zeigten bei der Informationsveranstaltung sich viele Bürger mit der überarbeiteten Planung unzufrieden. Sie wiesen zum Beispiel auf Unzulänglichkeiten beim Fahrradverkehr hin. Auch dass beim Umsteigen von der Straßenbahn in den Bus an der Haltestelle "Stotz" - eine Zusammenlegung der Haltestellen Marktstraße und Stotz - die Fahrbahn ungesichert ohne Ampel oder Zebrastreifen überquert werden muss, empörte viele der Anwesenden. Generell wurde kritisiert, dass das Umsteigen von Bus auf Bahn häufig nicht funktioniere. Hier müssten die Taktungen angepasst werden.

Anwohner Hans-Günter Groß merkte an, dass am Kranichweg ein Linksabbiegerstreifen ohne Not von 45 auf 30 Meter verkürzt worden sei. Alexander Thewalt hielt dagegen: "Ein Quadratmeter Asphalt ist nun mal teurer als ein Quadratmeter Wiese. Wir bauen hier keine Straßen auf Verdacht - so war das vor dem Krieg." Schließlich müsse man später bei der Beantragung von Fördergeldern auch jeden Meter Straße rechtfertigen.

Groß hat zwar den Eindruck, dass einige Anregungen der Bürger ernst genommen wurden, aber dennoch wesentliche Forderungen offen blieben. Dazu gehört seiner Ansicht nach auch die Vermeidung von Schleichverkehr durch das Wohngebiet des Pfaffengrunds infolge von Staus auf der Eppelheimer Straße. Er rät: "Man sollte auch mal die Verhältnismäßigkeit der Mittel in Betracht ziehen. Sieben Millionen Euro für minimale Verbesserungen und erhebliche Nachteile: Sind hier Steuergelder richtig eingesetzt?" Für ihn blieben nach der Präsentation im Gemeindehaus noch viele Fragen offen - was auch an der zeitlichen Begrenzung der Veranstaltung gelegen habe, meinte er.

Elke Bayer vom Amt für Verkehrsmanagement hatte hingegen den Eindruck, dass solche Infoveranstaltungen sehr positiv angenommen werden: "Wir geben den Bürgern die Möglichkeit, Kritik zu üben und machen deutlich, dass diese dann nicht einfach hinten runterfällt."