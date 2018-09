hö. Muss ausgerechnet der malerische Richard-Hauser-Platz vor der Jesuitenkirche als "Materiallager" samt Dixi-Häuschen dienen? Gäbe es denn keine anderen Orte in der Altstadt, um die Maschinen und Steine für die Hauptstraßensanierung zu lagern? Die RNZ erreichen seit Beginn der Bauarbeiten vor gut zwei Monaten Klagen aus der Gemeinde und von Anwohnern: "Wenig Sensibilität im Hinblick auf ein ästhetisches Stadtbild", meinte der Ausschuss Citypastoral an der Jesuitenkirche in einem Leserbrief an die RNZ. Man hätte "mit etwas mehr Gespür" wohl auch "sicher weniger exponierte Möglichkeiten für ein Baustellenlager finden können als ausgerechnet mitten vor einem barocken Kleinod, wie es die Jesuitenkirche ist". Auch Pfarrer Joachim Dauer ärgert die Situation, das Lager behindere massiv die Gottesdienstbesucher, außerdem werde seither vollkommen wild geparkt. Aber er weiß auch: Er hat keine rechtliche Handhabe, der Platz gehört der Stadt; und schließlich will sein Dekanat auch im nächsten Jahr mit dem "Haus der Begegnung" eine eigene Baustelle einrichten.

Die RNZ fragte bei der Stadt nach, ob es denn keine Alternativen gegeben habe. Einer Stadtsprecherin äußerte zwar "Verständnis für die Einwände", doch habe man vor der Hauptstraßensanierung etliche Alternativen in der Altstadt gesichtet: "Nach intensiver Suche mit den betroffenen Ämtern und der Universität blieb leider nur der Platz vor der Jesuitenkirche." Denn es mussten verschiedene Aspekte berücksichtigt werden - "wie zum Beispiel Fluchtwege bei größeren Veranstaltungen (Heidelberger Herbst etc.)". Immerhin wurde die Baufirma von der Stadt "angewiesen, den Platz sauber und abgesichert zu halten".

Der kleine gepflasterte Platz hieß übrigens früher Lindenplatz. Er wurde nach dem Theologen und Priester Richard Hauser (1903 bis 1980) benannt, der von 1946 bis zu seinem Tode Pfarrer an der Kirchengemeinde Heilig Geist war; er ist in der Krypta der Jesuitenkirche begraben.