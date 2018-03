RNZ. In Ziegelhausen ist während der Osterferien eine wichtige Verkehrsachse am östlichen Ortsausgang halbseitig gesperrt: Von Dienstag, 29. März, bis Samstag, 2. April, erneuert die Stadt die Fahrbahndecke der L 534 im Bereich der Abzweigung Kleingemünder Straße, genauer gesagt, des neckarseitigen Fahrstreifens in Richtung Neckargemünd. Die L 534 muss dafür in Höhe der Ortsabfahrt auf einer Länge von rund hundert Metern halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird über den nördlichen Fahrstreifen der L 534 geführt und durch Baustellenampeln geregelt.

Davon ist sowohl der Verkehr betroffen, der aus Ziegelhausen-Ost in Richtung Neckargemünd abfahren will, als auch die wichtige Verbindung zwischen dem nördlichen Neckarufer und der Ziegelhäuser Brücke. Während der Bauarbeiten müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Die Busse der Linie 33 fahren aber auf ihrem gewohnten Linienweg.

Im Zuge der Arbeiten wird es auch am neckarseitigen Gehweg Veränderungen geben: Der Bordstein wird abgesenkt, um Radfahrern den Wechsel vom Geh- und Radweg aus Richtung Heidelberg auf den Fahrradstreifen in Richtung Neckargemünd zu erleichtern.