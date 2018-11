Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Frist ist abgelaufen. Bis zum 30. Juni hatte die Arbeitsgruppe unter Federführung von Heidelberg-Marketing Zeit, eine Alternative zur umstrittenen Bettensteuer in Höhe von fünf Prozent pro Übernachtung für privat reisende Touristen zu erarbeiten. Jetzt wurde bekannt, was die Gruppe zur Verhinderung der Steuer plant: eine Preiserhöhung des Kombitickets für die Bergbahn und das Schloss. Ein solches Ticket kostet aktuell sieben Euro. "Damit liegen wir weit unter den Preisen, die vergleichbare Schlösser verlangen", meint Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg-Marketing. Die Verhandlungen zwischen Stadt und Schlossverwaltung seien gerade in vollem Gange. Deshalb will Schiemer auch noch nicht verraten, wie viel das Ticket zukünftig tatsächlich kosten soll. Nur so viel: "Es wird nicht dramatisch. Wir wollen auf jeden Fall unter zehn Euro bleiben."

Vor fast genau einem Jahr entschied der Gemeinderat, dass die Bettensteuer - ein Vorschlag der Grünen-Fraktion - unter Vorbehalt zum 1. Januar 2018 eingeführt werden soll. Es sei denn, Hoteliers und Stadtverwaltung finden unter Federführung von Heidelberg-Marketing bis zum 30. Juni 2017 eine alternative Einnahmequelle, die wie die Bettensteuer mindestens 1,2 Millionen Euro jährlich einbringt. Gelinge dies nicht, würde zum 1. Januar 2018 die Steuer automatisch in Kraft treten.

Streng genommen ist diese Frist seit einer Woche verstrichen. Für die Erhöhung des Ticketpreises jedenfalls muss noch das Landesfinanzministerium als Schlossherr seine Zustimmung geben. So steht es auch in der Informationsvorlage, die den Gemeinderäten im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch, 12. Juli, vorgelegt wird. Dann geht es wohl auch darum, wie sich die Grünen zu dem Vorschlag und der verstrichenen Frist positionieren. Schließlich hatten sie die Einführung einer Bettensteuer gefordert - und nur mit Widerwillen dem im Juni 2015 von allen Fraktionen ausgehandelten Deal zugestimmt. Fraktionsvorsitzende Beate Deckwart-Boller sagte gestern auf RNZ-Anfrage: "Wir haben das Vorgehen der Arbeitsgruppe kritisch verfolgt. Über das weitere Vorgehen werden wir bei unserer Fraktionssitzung am 10. Juli sprechen."

Schiemer ist jedenfalls zuversichtlich: "Wir haben den Vorschlag rechtzeitig vor dem 30. Juni kommuniziert. Aber wir müssen auf die Antwort des Ministeriums warten." Fällt die positiv aus, ist sich der Geschäftsführer sicher: "Wir haben eine Mehrheit in den Fraktionen." Das habe eine Abfrage unter den politischen Kräften in der Stadt ergeben. Für Schiemer ist nach wie vor klar: "Die Steuer muss verhindert werden. Denn sie würde Heidelberg schaden." Für die Hoteliers wäre sie mit enormem bürokratischen Mehraufwand verbunden - "und sie widerspricht unserem touristischen Leitbild", meint Schiemer. Denn das laute: Touristen in die Stadt locken, die auch über Nacht bleiben.

Außerdem dürfe man nicht vernachlässigen, dass im Falle einer Einführung der Bettensteuer auch Hotels Maßnahmen ergreifen werden - etwa das Einstellen von Sponsoring-Aktivitäten für Kulturveranstaltungen. "Das sind rund 180.000 Euro", sagt Schiemer. Tatsächlich hatte Caroline von Kretschmann, Geschäftsführerin des Hotels "Europäischer Hof", im Juli letzten Jahres schon angekündigt, das Sponsoring für das Musikfestival "Heidelberger Frühling" oder auch den Karlstorbahnhof zu kürzen, wenn die Bettensteuer kommt. Die Erhöhung des Preises für das Kombiticket sei dagegen ohne großen Verwaltungsaufwand umzusetzen. Zuletzt war eben daran ein Vorschlag von FDP und Freien Wählern gescheitert: Sie wollten eine Sondermünze einführen, den Schlossgäste für 2,50 Euro mit der Eintrittskarte kaufen sollten - das hätte der Stadt laut Rechnung der beiden Fraktionen 1,8 Millionen Euro jährlich eingebracht.

Wie viel genau die Erhöhung des Kombitickets bringen würde, lässt sich nur erahnen. Jedenfalls teilen sich diese Mehreinnahmen dann Stadt und Land, die genauen Prozentsätze sind ebenfalls Gegenstand der derzeitigen Verhandlungen. Bis zur Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss könnten sie bereits abgeschlossen sein, wie Schiemer meint. Dann könnten die Stadträte die Erhöhung in fünf Tagen auch endgültig beschließen.