Von Steffen Blatt

Wer bekommt was? Das ist die spannende Frage, wenn es um die städtischen Zuschüsse geht. Vereine, Kulturinstitutionen, Initiativen, Hilfsprogramme - sie alle bekommen Geld von der Stadt, einige Einrichtungen, etwa das Theater, das Kurpfälzische Museum, das Interkulturelle Zentrum oder die Feuerwehr, werden als eigene Ämter geführt. Im Jahr 2017 will die Stadt 73,6 Millionen Euro Zuschüsse vergeben, 2018 sind es sogar 77,7 Millionen - das ist mehr als in den beiden Haushaltsjahren zuvor (61,8 und 69,9 Millionen). Wenn die Fraktionen ihre Änderungsanträge einbringen, gibt es um die Verteilung der Zuschüsse regelmäßig Diskussionen. Wir haben die wichtigsten Empfänger aus dem aktuellen Haushaltsentwurf für 2017/18 zusammengefasst. Die Euro-Angaben gelten für beide Haushaltsjahre. Laufende Kosten - etwa für den Schulbetrieb - und Investitionen wurden nicht berücksichtigt.

Kultur

> Theater: 37,6 Millionen

> Kurpfälzisches Museum: 3,4 Millionen

> Deutsch-Amerikanisches Institut (Schurmann-Gesellschaft): 1,5 Millio- nen

> Karlstorbahnhof: 1,09 Millionen

> Kunstverein: 619.360

> Zimmertheater: 501.800

> Unterwegs-Theater: 385.300

> Choreographisches Centrum: 220.000

> Internationales Filmfestival Mann- heim-Heidelberg: 360.000

> Medienforum (Karlstorkino): 212.280

> Enjoy Jazz-Festival: 160.500

> Halle 02: 150.000

Kinder und Jugend

> Kinderbetreuung: 95 Millionen

> Baukostenzuschüsse für freie Kita-Träger: 4,2 Millionen

> Jugendzentren: 4,2 Millionen

> Jugend-/Schulsozialarbeit: 2,9 Milli-onen

> Stadtjugendring: 897.000

> Jugend- und Sportgruppen: 254.000

> Suchtprävention: 99.400

Schule und Bildung

> Volkshochschule: 2,9 Millionen

> Zuschüsse an Privatschulen: 710.600

> Akademie für Ältere: 348.360

> Jugendagentur: 238.000

Soziales und Senioren

> Seniorenarbeit durch freie Träger: 3,6 Millionen

> Schuldnerberatungsstelle: 409.000

> Sozialpsychiatrischer Dienst: 268.760

> Aidshilfe: 220.000

> Selbsthilfegruppen/-büro: 213.500

> Tierheim: 193.200

> Freiwilligenbörse und Selbsthilfe- büro: 186.000

> Verbände der Liga der freien Wohl- fahrtspflege: 160.000

> Projekte für Flüchtlinge und Asyl- bewerber: 110.000

Chancengleichheit

> International Welcome Center: 1,9 Millionen (davon Ausländerbehörde 1,4 Millionen und Interkulturelles Zentrum 500.000 )

> Fonds zur Förderung von Projekten zur Vermeidung von Langzeitarbeits- losigkeit: 382.000

> Frauennotruf: 292.080

> Bibez: 236.560

> Luca: 226.560

> Internationales Frauen- und Fami- lienzentrum: 190.160

> Frauengesundheitszentrum: 112.540

Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

> Ab 2017 werden Unternehmen, an de- nen die Stadt beteiligt ist, hier zu- sammengefasst (wie Zoo, Heidelberger Frühling, Internationale Bauausstel- lung oder Heidelberg Marketing): 13,9 Millionen

Sport und Gesundheitsförderung

> Sportförderungsprogramm: 1,38 Mil- lionen

> Sportkreis Heidelberg: 373.000

Umweltschutz

> Umweltschutz durch Dritte: 151.460

> Sonstige Umweltschutzaktivitäten: 145.800

Vereine und Brauchtum

> Stadtteilvereine: 140.000

> Brauchtumspflege (wie Umzüge oder Fastnacht): 58.400

> Zuschuss für Vereine zur Stadthal- lennutzung: 28.800

Wohnen

> Wohnentwicklungsprogramm: 1,4 Millionen

Bauen

> Baustellenunterstützungsfonds: 50.000

Stadtentwicklung

> Bürgerhaus Emmertsgrund: 380.000

> Stadtteilmanagement Emmertsgrund: 200.000