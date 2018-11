bik. Nach fast zwei Wochen sind beide Heidelberger Theatersäle wieder frei für die Vorstellungen: Seit gestern gibt es auch grünes Licht für das Spiel im Alten Saal. Die erste Veranstaltung zum Konversionsprojekt "Traces of USA" konnte schon stattfinden. Das Schwierigste für das Theater ist jetzt, für die ausgefallenen Vorstellungen neue Termine zu finden und die Abonnenten und Kartenkäufer zu informieren. Sofern die Kontaktadressen bekannt sind, werden das die Mitarbeiter der Theaterkasse von sich aus erledigen. Alle anderen sollten sich unter Telefon 06221/5820000 melden.

Durch die Absage der Musical-Premiere "The Black Rider" am 6. Februar kommt es nach Angaben von Sonja Zirkler, der Sprecherin des Theaters, zu einigen Terminänderungen bei den nachfolgenden Vorstellungen. Premiere von "The Black Rider" soll nun an Ostermontag, 21. April, gefeiert werden. Aus Dispositionsgründen gehe es nicht früher, hieß es. Die geplanten Vorstellungen des Musicals am 10. und 11. März werden mit der Aufführung "Sergeant Superpower rettet Amerika" getauscht.

Ein technischer Mangel an der Klimaanlage, die das ganze Gebäude versorgt - ein Versicherungsfall -, war am 1. Februar Ursache des Wasserschadens. Er legte Unter- und Obermaschinerie speziell im Alten Saal lahm. Standardbauteile konnten nach Angaben des Technischen Direktors Peer Rudolph schnell ausgetauscht werden, Bremsen der Untermaschinerie mussten allerdings aus Italien besorgt werden. In der Nacht zum Donnerstag wurde die Sachverständigenprüfung abgeschlossen: 25 Tonnen Prüfgewichte wurden auf die Bühne des Alten Saales geschleppt, mit Wasser befüllt, gemessen und getestet.