Von Timo Teufert

Heidelberg-Bergheim. Thomas Morr ist seit 2010 Vorsitzender des Stadtteilvereins Bergheim und hat seinen Verein seither kontinuierlich weiterentwickelt. Im RNZ-Interview blickt er auf das vergangene Jahr in Bergheim zurück und sagt deutlich, was er 2015 erwartet.

Herr Morr, was ist im vergangenen Jahr gut gelaufen?

Die Bürgerbeteiligung zur Erneuerung der Parkanlage zwischen Schwanenteich und Stadtbücherei. Der ganze Prozess war geprägt von Kreativität und gegenseitiger Wertschätzung. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch die vom Stadtteilverein vorgebrachten Bedenken sind in die Planungen eingeflossen. Denn zunächst war genau dort eine Sitzgruppe an der Stadtbücherei vorgesehen, an der beim Bergheimer Sommer immer unsere Bühne steht. Man hat das berücksichtigt und durch das Versetzen der Sitzgruppe unsere Festfläche erhalten. Zum ersten Mal werden wir beim Fest auch nicht auf die Unterstützung der Stadtbücherei angewiesen sein, da es einen gesonderten Stromanschluss für die Festwiese geben wird. Auch die Arbeit in unserem Team läuft sehr gut, da bin ich sehr zufrieden. Auch unsere Mitgliederzahlen entwickeln sich positiv. Als ich das Amt übernommen habe, dachte ich, die Mitgliederzahl würde sich rasanter entwickeln. Mit dem stetigen Anstieg bin ich aber auch zufrieden.

Welche Probleme wurden vergessen?

Wir hatten drei Themen, bei denen die Interessen von Bergheim leider zu wenig berücksichtig wurden. Da wäre zum einen unsere Stadtautobahn in der Mittermaierstraße. Die Verkehrszahlen haben sich dort wieder erhöht und ich habe das Gefühl, an dieses Thema will sich niemand richtig heranwagen. Dann ist es natürlich restlos schade, dass der Betriebshof in Bergheim verbleiben soll und saniert wird. Ich habe bei der Diskussion um den Standort einfach nicht verstanden, warum man sich so auf Bergheim versteift hat. Ich bin der Meinung, der neue Messplatz in Kirchheim würde sich für ein solches Projekt anbieten. Die Feste werden in Zukunft auf die ehemaligen US-Flächen wandern, und mit dem städtischen Betriebshof nebenan hätte man bestimmt noch Synergien nutzen können. Der Verbleib in Bergheim ist aus meiner Sicht ein Hemmschuh für die weitere Entwicklung von Bergheim-West und ich finde es schade, dass unser Antrag auf Bürgerbeteiligung negativ beschieden wurde. Der jetzt geplante Stadtpark ist aus meiner Sicht nur ein nettes Häubchen für eine an sich schlechte Stadtentwicklung. Das letzte Thema war der Penta-Park. Ich bin unglücklich, wie das gelaufen ist. Denn der Verdacht drängt sich auf, dass man erst die Fläche total vernachlässigt, um dann ein Argument zu haben, sie zu überbauen. Wir überlegen gerade, wie wir uns mit unserem Unwillen gegen das Projekt positionieren werden.

Was muss 2015 unbedingt angegangen werden?

Das Verkehrsthema in der Mittermaierstraße. Die Situation dort ist untragbar, und ich finde, das Heidelberger Verkehrskonzept für diesen Bereich sollte neu angedacht und überdacht werden. Verschärft wird die Situation meiner Ansicht nach jetzt auch durch den geplanten Rückbau der Fahrspuren von fünf auf drei am Hauptbahnhof-Nord. Der immer weitere und stärkere Ausbau des Neuenheimer Feldes ist gut, muss aber auch bei der Infrastruktur berücksichtigt werden. Ich bin der Meinung, dass es - sofern ein Fluss quer durch die Stadt fließt - möglichst viele unkritische Querungen über den Fluss geben muss.

Sie sind also für eine fünfte Neckarquerung, um Bergheim zu entlasten?

Wenn sie es so konkret ausdrücken wollen: Ja. Ich weiß, dieses Thema ist heikel. Aber im Moment wird die Entwicklung auf dem Rücken des Stadtteils Bergheim ausgetragen.

Vor welchen Herausforderungen steht Ihr Verein?

Wir haben für 2015 wieder unsere Veranstaltungen geplant, die wir bewältigen wollen. Beim Bergheimer Sommer wollen wir in diesem Jahr zum ersten Mal selbst die Versorgung der Festgäste übernehmen. Wir müssen unsere Einnahmensituation verbessern, um das Fest dauerhaft zu sichern.

Es wird zudem immer aufwendiger, die Vereinsarbeit - also die Basics der Brauchtumspflege wie Sommertags- und Martinszug - abzudecken. Es wird alles umfangreicher und wir werden stark gefordert. Dadurch kommen wir langsam an Zeitgrenzen und hoffen, dass sich noch mehr Menschen bei uns einbringen möchten, um die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen. Denn wir haben noch viele Ideen, die wir gerne angehen würden, die bislang aber immer am Aufwand gescheitert sind. So planen wir zum Beispiel mit dem Bergheimer Einzelhandel einen stärkeren Austausch.