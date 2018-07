Von Anica Edinger

Manchmal könnte Peter Blum, der Leiter des Stadtarchivs, einfach die Nerven verlieren: Wenn der Aufzug stecken bleibt, wenn die Steckdose neben dem Waschbecken noch keinen Saft hat oder wenn die Hausschließanlage nicht funktioniert und Blum nach zwölf Stunden Arbeit noch einmal 45 Minuten warten muss, bis er in den Feierabend aufbrechen kann.

So ein Archiv-Umzug kann an die Substanz gehen. Doch das neunköpfige Team des Heidelberger Stadtarchivs weiß: Der ganze Aufwand lohnt sich. Schließlich sind die neuen Räumlichkeiten im Souterrain der Internationalen Gesamtschule (IGH) topmodern, großzügig und technisch auf dem neuesten Stand. "Das ist absolut kein Vergleich zum alten Standort in der Altstadt und zu den Bedingungen, die 30 Jahre lang geherrscht haben", sagt Blum.

Schon seit einem Dreivierteljahr wird der Umzug vorbereitet: Akten, Stadt- und Landkarten, Zeitungen, Mikrofilme, Urkunden - alles musste zunächst in Kartons verpackt werden. "Wir haben dabei darauf geachtet, dass wir das Material, das zusammengehört, auch wirklich wieder zusammenpacken", so Blum. Weil das alte Archiv überall in der Stadt verteilt war - ein Standort in der Heiliggeiststraße, ein anderer im Prinz Carl und im Palais Graimberg, im Rathaus und schließlich der größte Außenstandort in der Max-Jarecki-Straße (Bahnstadt) - wurden die Bestände oft auseinandergerissen. Im neuen Archiv wird sich das ändern. Hier ist alles unter einem Dach: Magazine, der Lesesaal, ein Gruppenarbeitsraum und die Büros der Mitarbeiter - und das soll in den nächsten 20 Jahren auch so bleiben. Denn so lange werden die Platzkapazitäten für die 75 laufenden Meter Archiv-Zuwachs pro Jahr in der IGH ausreichen. Was zusammengehört, wird so auch endlich zusammen in einem Regal stehen.

Blum kümmerte sich deswegen auch persönlich darum, seine Archivalien zu verpacken und zu beschriften. Das Schicksal des historischen Materials komplett in die Hände des Speditionsunternehmens, das auf Archivumzüge spezialisiert ist, zu legen, kam nicht infrage. Und so packte das gesamte Team unablässig: 12,5 Tonnen Zeitungsbände, 1500 Urkunden, 500 Regalmeter voll mit Bänden aus der Archivbibliothek, 22,5 Tonnen Amtsbücher, 900 000 Karteikarten, verpackt in 1150 Paketen, und allein 36 000 Archivkartons voll mit Akten.

Den Bau der neuen Räumlichkeiten hat die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) übernommen. Mit deren anfänglichen Planvorschlägen war Blum allerdings überhaupt nicht einverstanden. Doch die GGH zeigte sich kompromissbereit, hörte zu, was der Stadtarchiv-Leiter, der schon im Mannheimer Archiv einen Umzug organisierte, zu sagen hatte und wich so von ihren ursprünglichen Planungen ab. Insgesamt 3,1 Millionen Euro ließ sich das die GGH kosten.

Heute ist Peter Blum absolut zufrieden. Er zeigt stolz die neuen Räume und die LED-Lichter, die auch in den dunklen Büros für Tageshelligkeit sorgen: "Der neue Bau erfüllt alle Anforderungen eines Archivs", freut sich der promovierte Historiker. Denn das Archivgut braucht bestimmte Rahmenbedingungen: Die Magazinräume sollten dunkel sein, die Temperatur dort muss ziemlich genau 17 Grad Celsius betragen, und die Raumfeuchtigkeit sollte zwischen 35 und 55 Prozent liegen. Außerdem braucht es für die Fahrschrankanlagen eine hohe Deckenbelastbarkeit. Da ist es ideal, dass das Souterrain der IGH eigentlich eine Tiefgarage war.

Mit dem Umzug gehen jetzt nicht nur enorme Verbesserungen für die Mitarbeiter einher, sondern auch für die Benutzer. Das Archiv kann statt zwei Mal in der Woche nun vier Mal öffnen, auch zur Mittagszeit: Ab Mitte Juli kann man so von Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr im Archivmaterial stöbern, selbst wenn man nicht angemeldet ist. Entdeckt man dann im Findbuch noch mehr Material, das für die eigene Arbeit nützlich erscheint, muss man auch nicht mehr lange warten, bis die Materialien zur Verfügung stehen. Schließlich ist jetzt alles unter einem Dach.