Von Daniela Biehl

Eigentlich ist es nichts Ungewöhnliches, auf einer Parteiversammlung lange Dankesreden zu hören. Und eigentlich überraschen überschwängliche Grußworte auch nicht. Eigentlich. Denn bei der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) waren die offensichtlich so ehrlich - dass sich plötzlich der Saal erhob, um Mattias Kutsch (31), den ehemaligen Kreisvorsitzenden der JU, mit stehenden Ovationen zu ehren. Seine vierjährige Amtszeit ließ man zwar in der einen oder anderen langen Rede Revue passieren, jedoch ohne Kunstpausen und völlig ungestelzt.

Für Kutsch war es eine gute Amtszeit, die 2011 rasant an Fahrt gewann. Aus der JU sei unter ihm eine lebendige Mitmachorganisation geworden. Mit offenen Politikrunden zum Diskutieren. Die Mitgliederzahl habe er beinahe verdoppelt - von 130 auf 211 - sodass die JU Heidelberg nun der stärkste JU-Kreisverband in Baden-Württemberg sei. Den wohl größten Triumph aber erlebte Kutsch Ende letzten Jahres, als die Impulse der JU in den Gemeinderat schwappten und die alte Sperrzeitenreglung kippten - denn dafür hatte man lange gekämpft. Erneut für den Vorsitz kandieren wollte Kutsch jetzt aber nicht mehr. Es sei schließlich an der Zeit, den Stab in jüngere Hände zu legen. Damit steht er in Tradition der CDU-Fraktion. Auch hier hatte man sich letztes Jahr verjüngt - mit Alexander Föhr (34) als Kreisvorsitzendem und Nicole Marmé (41) als Landtagskandidatin.

Bei der Wahl zum neuen Kreisvorsitzenden war man sich mehr oder weniger einig. Till Nierhoff (21) sollte es werden - mit 39 Ja-, neun Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Nierhoff, der im fünften Semester Jura studiert, ist sich bewusst "in wahnsinnig große Fußstapfen zu treten". Doch auch er will der JU gewissermaßen seinen "Stempel aufdrücken und selbst etwas voranbringen". Wohin also mit all dem selbstbewussten Schwung nach vorne? So ganz weiß Nierhoff, das noch nicht. Unter ihm werde sich erst einmal nicht viel ändern. Die offenen Politikrunden will er beibehalten, die JU auch weiterhin mit Heidelberg verzahnen. Und aktiv mitmischen. Es wartet jedoch auch eine Menge Arbeit auf ihn: Die Landtagswahlen stehen vor der Tür und im Hinblick auf die will Nierhoff "sich auf lokale Themen konzentrieren".

Ein Steckenpferd hat er jedenfalls schon: das Thema Gemeinschaftsschule, das sich auch Nicole Marmé auf die Fahne geschrieben hat. Und die Gemeinschaftsschule kritisiert Nierhoff scharf: "Eine bildungspolitische Gleichmacherei kann nicht der richtige Weg sein." Vor allem, weil sie starke Schüler oftmals unterfordere.

Nach fünf Stunden des Wählens stand dann der neue Vorstand fest: Gewählt hatte man neben Nierhoff nun auch Jasmin Becker, Andre Osusky und Bernadette Boehl als stellvertretende Kreisvorsitzende. Kutsch wurde zum 1. Ehrenvorsitzenden ernannt.