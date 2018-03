hö. Nicht nur die Stadtverwaltung kämpft für das Mobilitätsnetz, sondern auch die Kommunalpolitik. So traf sich der stellvertretende Vorsitzende der Heidelberger CDU, Alexander Föhr, mit dem Ludwigsburger CDU-Bundestagsabgeordneten und Verkehrsexperten Steffen Bilger, um über die Heidelberger Straßenbahnausbaupläne zu reden. Bilger, der während der Verhandlungen zur Großen Koalition auch Mitglied in der Arbeitsgruppe "Verkehr, Bau und Infrastruktur" war, fand für das Mobilitätsnetz Lob - und Kritik für das grüne Landesverkehrsministerium, das das Projekt nicht nach Berlin weitergereicht hat. Zumal die Große Koalition ja auch bekräftigt habe, dass die Kommunen auch nach Auslaufen des speziellen Bundesprogramms 2019 weiter unterstützt werden sollen.

Bilger sagte: "Diese Chance sollte die Landesregierung nutzen und endlich gemeinsam mit den Kommunen an zukunftsorientierten Lösungen für den Ausbau des Nahverkehrs arbeiten. Mit der neuen Bundesregierung bestehen alle Chancen für solche Projekte, gerade auch das Mobilitätsnetz Heidelberg." Er will sich nun an das Bundesverkehrsministerium wenden, "um Signale im Sinne Heidelbergs an die Landesregierung zu senden".

Auch bei der Heidelberger SPD - im Land immerhin Koalitionspartner der Grünen - massiert sich der Unmut über die Weigerung des grünen Verkehrsministers Winfried Hermann, das Heidelberger Projekt an den Bund weiterzuleiten. Stadträtin Irmtraud Spinnler ist darüber "verwundert bis verärgert". Denn Hermann hatte argumentiert, dass auf der Liste mit zehn förderfähigen Projekten nur die aufgenommen wurden, deren Planung weit vorangeschritten sei. Diese Zehn wurden dann an den Bund weitergereicht, Heidelberg war nicht dabei.

Das hält Spinnler für nicht stichhaltig: Die Erweiterung der U 6 bis zur neuen Messe in Stuttgart sei zwar auf der Liste, aber in der Planung längst nicht so weit wie das Mobilitätsnetz. Tatsächlich hatte erst vor einem Monat der Stuttgarter Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss für diese neue Linie gefasst. Der Planfeststellungsantrag wird erst 2014 eingereicht - man ist also noch ziemlich am Anfang. Und außerdem hat dieses Vorhaben mit 1,1 einen viel niedrigeren Nutzen-Kosten-Faktor als das Mobilitätsnetz (1,9).

Dass Heidelberg dennoch nicht zum Zuge kam, erklärt sich Spinnler "mit dem kurzen Draht der Stuttgarter Akteure Stadt/Land". Ginge es gerecht zu, müsste das Mobilitätsnetz "umgehend an den Bund weitergeschickt werden". Ganz gerecht ist die Liste sowieso nicht: Drei der zehn Projekte stammen aus Stuttgart.