Touristen am Souvenirstand: Im Schnitt lässt jeder Heidelberg-Besucher 42 Euro pro Tag in der Stadt. Foto: Joe

Von Steffen Blatt

Heidelberg ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen - das ist nichts Neues. Eine neue Studie des Instituts DWIF Consulting im Auftrag der Stadt zeigt nun, welche Personengruppen genau nach Heidelberg kommen, wie viel sie ausgeben und wer davon profitiert. Einige der Ergebnisse sind bekannt, andere überraschend - und eine bestimmte Touristengruppe wurde sogar ganz neu entdeckt.

Wer kommt nach Heidelberg? Rund 11,9 Millionen Touristen besuchen jährlich die Stadt, damit liegt Heidelberg im Vergleich mit ähnlichen Touristenstädten im Mittelfeld. Die meisten davon sind Tagestouristen (darin eingeschlossen sind auch die Tagesgeschäftsreisen). Etwa 85 Prozent der 12,74 Millionen Aufenthaltstage entfallen auf Besucher, die am selben Tag wieder nach Hause fahren. Bei den Übernachtungen wurden 1,12 Millionen gezählt (Stand 2012), die meisten in der Hotellerie (84,8 Prozent). Knapp zwei Drittel der Gäste kommen auf Geschäftsreise, wegen Seminaren, Workshops, Kongressen oder Messen an den Neckar. Das ergab eine Befragung der Heidelberger Hotellerie-Betriebe im März 2015. Auf eine Übernachtung kommen so 9,8 Tagesreisen. Damit liegt Heidelberg im unteren Drittel vergleichbarer Städte, was durchaus so gewollt ist, denn Übernachtungsgäste lassen mehr Geld in der Stadt.

Eine Gruppe, die bisher noch nicht erfasst wurde, sind die "Sofatouristen", also Besucher, die in Privatwohnungen übernachten, etwa bei Freunden oder Verwandten. Durch eine telefonische Befragung von 300 zufällig ausgewählten Haushalten kam DWIF Consulting auf 627 000 Übernachtungen pro Jahr in diesem Bereich. Das ist im Städtevergleich keine außergewöhnliche Zahl, sie ist aber besonders interessant für die Hotellerie: Denn 46 Prozent der Gastgeber gaben an, dass sie sich vorstellen können, ihre Besucher in Zukunft auch in Hotels oder Pensionen unterzubringen. Je nach Szenario ergibt sich laut DWIF daraus ein Zusatzvolumen von 110 000 bis maximal 290 000 Übernachtungen.

Wie viel Geld geben die Besucher aus? Im Durchschnitt lässt jeder Heidelberg-Gast pro Tag 42 Euro in der Stadt. Die Bandbreite reicht dabei von null Euro bei Tagesausflüglern, die nur bummeln, bis zu weit über 200 Euro, wenn etwa in guten Hotels übernachtet und anspruchsvolle Lokale besucht werden. Am meisten geben die Gäste aus, die in gewerblichen Betrieben, also Hotels, Pensionen oder Jugendherbergen, übernachten (im Schnitt 172 Euro), bei Tages- und Sofatouristen liegt der Wert bei 29,50 Euro.

Und wer verdient daran? Aus den Aufenthaltstagen und den durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben ermittelt DWIF einen Gesamtumsatz von 535,4 Millionen Euro, den die Touristen in Heidelberg erzeugen. Hier geht der Großteil (60,6 Prozent) auf den Tagestourismus, der 86,3 Prozent der Aufernthaltstage ausmacht. Von großer Bedeutung sind hier wieder die Übernachtungsgäste in gewerblichen Betrieben. Sie sorgen zwar nur für 8,5 Prozent der Aufenthaltstage, generieren aber 35,6 Prozent des Umsatzes.

Neben dem Gastgewerbe profitieren vor allem der Einzelhandel und die Dienstleistungssparte (hier sind etwa Eintrittspreise für Veranstaltungen, Museen, Bäder oder Ausgaben für Bus, Bahn und Taxi gemeint). Beim Übernachtungstourismus verdient das Gastgewerbe am meisten vom Kuchen (58,6 Prozent), bei den Tagesgästen ist es der Einzelhandel (45,8 Prozent).

Die Ausgaben von Touristen sorgen aber auch für eine indirekte Wertschöpfung, etwa bei Zulieferern an Hotels, beim Stromerzeuger oder bei der Agentur, die Flyer für ein Restaurant gestaltet. So hat DWIF ausgerechnet, dass durch den Tourismus in Heidelberg rund 244,6 Millionen Euro an Löhnen und Gehältern anfallen. Zieht man das Durchschnittseinkommen von 26 800 Euro für Heidelberg heran, können damit rein rechnerisch 9230 Personen ihren Lebensunterhalt bestreiten. In Wirklichkeit sind es aber viel mehr Menschen, da es im Tourismus viele Teilzeitjobs gibt. Auch bleiben die Umsätze und Wertschöpfungen nicht komplett in Heidelberg, weil etwa Kettenhotels ihre Zentrale woanders haben.