hö. In den letzten Wochen wurde die RNZ mehrfach gebeten, Hilfsangebote für Flüchtlinge zusammenzustellen. Dabei hat man die Wahl: Entweder man tut etwas für die bereits in Heidelberg ansässigen Flüchtlinge, die von der Stadt, der Diakonie, der Caritas und dem Asylarbeitskreis betreut werden. Oder man hilft den Flüchtlingen in der Notunterkunft in Patrick Henry Village. Um die kümmern sich vor allem das Rote Kreuz und die freikirchliche Hoffnungsgemeinde.

Hilfe für bereits Ansässige

> Hilfe im Alltag: Der Asylarbeitskreis, der Caritasverband und das Diakonische Werk suchen Freiwillige, die Flüchtlinge bei Behördengängen und Arztbesuchen begleiten, sie beim Kontakt zu Schulen und Kindergärten unterstützen und ihnen in Fragen der Alltagsbewältigung zur Seite stehen. Hilfreich wären gute Sprachkenntnisse in Arabisch, Persisch, Urdu, Russisch, Serbokroatisch und Türkisch. Gut wäre es auch, die Flüchtlinge bei ihren ersten Schritten in die Integration zu begleiten.

> Deutschlernen für Kinder und Erwachsene: Der Asylarbeitskreis sucht Personen, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten können. Er organisiert Sprachtandems und vermittelt Kontakte, bei denen Flüchtlinge Gespräche auf Deutsch führen können. Die Caritas bietet Einzelförderung, insbesondere Sprachförderung, für junge Erwachsene an.

> Freizeit- und Sportangebote: Der Asylarbeitskreis organisiert in den Flüchtlingsunterkünften Spielgruppen und braucht Betreuer, die sich langfristig und verbindlich an der Programmgestaltung und Durchführung beteiligen. Die Spielgruppe im Pfaffengrund ist montags von 16.30 bis 18 Uhr, die Spielgruppe in Kirchheim freitags von 18 bis 20 Uhr. Außerdem organisiert der Asylarbeitskreis Ferien-, Sport- und integrative Angebote für Erwachsene, beispielsweise eine Schlossführung. Auch dafür sucht er Freiwillige.

> Hausaufgabenbetreuung: Die Caritas sucht Ehrenamtliche - beispielsweise Studenten, ehemalige Lehrer oder alle mit pädagogischem Geschick - für die Hausaufgabenbetreuung von Dienstag bis Donnerstag (jeweils 14 bis 16 Uhr). Die Kinder haben anschließend die Möglichkeit, zu basteln oder zu spielen.

> Nachhilfe für Flüchtlingskinder: Der Asylarbeitskreis und die Caritas suchen Ehrenamtliche, die Nachhilfe und Deutschförderunterricht für Flüchtlingskinder anbieten. Gut wäre es, wenn man Deutsch als Fremdsprache vermitteln oder Nachhilfe anbieten kann.

> Wohnungen: Für Flüchtlinge, die länger als 24 Monate in der Stadt leben, sucht die Stadt Heidelberg (Telefon: 06221/58-37000, E-Mail: sozialamt@heidelberg.de) Wohnraum für Familien, Einzelpersonen und Wohngemeinschaften.

> Kleiderspenden: Der Asylarbeitskreis sucht für seine Kleiderkammer im Pfaffengrund gut erhaltene und saubere Kleider und Schuhe, die zur Jahreszeit passen, und Helfer beim Einsortieren und der Ausgabe. In der Unterkunft Hardtstraße existiert seit Juli 2014 eine Kleiderkammer. Hier freut man sich über saubere und gewaschene Damen- Kinder- und Herrenkleidung sowie über intaktes Spielzeug oder Schul- und Kinderbücher. Spenden können nach Absprache donnerstags von 13 bis 16 Uhr in der Hardtstraße 10/1 abgegeben werden.

> Geldspenden: Asylarbeitskreis Heidelberg e.V., Heidelberger Volksbank, IBAN DE85 6729 0000 0122 4211 04, Stichwort "Flüchtlinge - Heidelberg sagt Ja" - Caritasverband Heidelberg, Heidelberger Volksbank, IBAN: DE30 6729 0000 0029 4441 02, Stichwort "Flüchtlinge - Heidelberg sagt Ja" - Diakonisches Werk Heidelberg, Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE62 6725 0020 0000 0235 31, Stichwort: "Spende Flüchtlinge".

> Kontakt: Asylarbeitskreis, Telefon: 06221/182797, E-Mail: asylarbeitskreis-heidelberg@t-online.de, Internet: www.asyl-heidelberg.de - Caritas, Telefon: 06221/7278191, E-Mail: peter.moskob@caritas-heidelberg.de, Internet: www.caritas-heidelberg.de - Diakonisches Werk, Telefon: 06221 /537577, E-Mail: christian.heinze@dwhd.de, Internet: www.diakonie-heidelberg.de.

Hilfe für die Notunterkunft

> Kleiderspenden: Beim Roten Kreuz (Langer Anger 2) können jeden Werktag zwischen 8 und 18 Uhr Spenden abgegeben werden. Besonders gebraucht werden momentan kleine und mittlere Herrengrößen. Heute von 10 bis 14 Uhr können noch größere Mengen angeliefert werden.

> Spenden für die Kinderstube: Es werden Spielsachen (vor allem für den Außenbereich), Papier, Malstifte, Kleinspielzeug, Kinderbücher und kleine Puzzles gesucht.

> Ehrenamtliche Mitarbeit: Gerade die Kinderbetreuung sucht noch Mitstreiter. Dazu gibt es am Dienstag, 28. Juli, um 20 Uhr beim DRK einen Infoabend. Pastor Axel Klaus von der Hoffnungsgemeinde stellt das Projekt vor, das seit April in Patrick Henry Village läuft. Weitere Angebote, wie beispielsweise Sprachkurse, sind bereits in Planung.

> Kontakt: DRK, Telefon: 06221/1878333, persönliche Ansprechpartner: Hans-Jürgen Florenz und Christian Niesen, E-Mail: fluechtlingshilfe@drk-rn-heidelberg.de.

> Geldspenden: Deutsches Rotes Kreuz, Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE77 6725 0020 0000 0128 82, Stichwort: "Flüchtlinge".