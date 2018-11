Von Anica Edinger

Die Frage der Fragen zum Jahreswechsel lautet auch in diesem Jahr wieder: Wo kann 2013 am besten verabschiedet und 2014 am besten begrüßt werden? Die Korken werden jedenfalls fast überall in der Stadt knallen, sei es beim Dinner, beim Konzert oder bei einer ausgelassenen Party. Für kurzentschlossene Feierwütige hier ein Überblick über das bunte Treiben in der Stadt in der Silvesternacht, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

> Urban Kitchen, Poststraße 36/7: Im neuen Trend-Lokal wird ab Mitternacht im hinteren Bereich des Restaurants, dem Kesselhaus, mit DJ M-Lance gefeiert. Das Party-Ticket kostet an der Abendkasse 40 Euro.

> Theater Heidelberg, Theaterstraße 10: Ein erfolgreiches Jahr 2013 feiert das Stadttheater heute ab 22 Uhr im Alten Saal. Mit dabei ist die "Happy End Band" sowie singende Schauspieler. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt ein mediterranes Büffet und um Mitternacht ein Glas Crémant. Schluss ist um 2 Uhr. Karten kosten 35, ermäßigt 30 Euro.

> Billy Blues im Ziegler, Bergheimer Straße 1b: Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet das "Ziegler" in Bergheim um 22 Uhr seine Pforten. Es gibt gemixte Club-Musik, Karten bekommt man an der Abendkasse für 15 Euro.

> Schloss Heidelberg: Die kurfürstliche Silvester-Party auf dem romantischen Heidelberger Schloss mit Vier-Gänge-Gala-Menü, Cocktailbar, Mitternachtssnack und Party im Königssaal ist bereits ausverkauft.

> N8-Floor, Hauptstraße 1: Im Keller des Darmstädter Hof Centrums empfängt das "N8-Floor" alle Gäste ab 22 Uhr. Es gibt gemischte Party-Musik mit DJ Riccone und dem Stadtleben DJ auf zwei Bühnen. Karten kosten im Vorverkauf bei Zigarren Grimm, Sofienstraße 11, 13,50 Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

> Musikfabrik Nachtschicht, Bergheimer Straße 147: Auf dem Landfriedgelände zwischen Hauptbahnhof und Bergheimer Straße lädt Heidelbergs größte Diskothek zur Silvestersause ein. An den Mischpulten wird DJ Basti sein Bestes geben, es gibt einen Begrüßungssekt und um 24 Uhr ein Feuerwerk. Die Türen öffnen sich für alle Gäste um 22.30 Uhr. Karten gibt es für neun Euro.

> Frauenbad, Bergheimer Straße 40-42: Der Club im Obergeschoss des Alten Hallenbades bietet zu Silvester nicht nur feinste Club-Musik mit DJ Serg, sondern auch ein ausgefallenes Frühstück in den Morgenstunden. Restkarten gibt es an der Abendkasse für 30 Euro.

> Stift Neuburg, Stiftweg 2: Traditionell lädt das Kloster Stift Neuburg heute Abend zum Silvesterkonzert in die Klosterkirche ein. Es wird gestaltet von Barbara Rosnitschek an der Flöte, Jeanette Pitkevica an der Violine, von Peter Schumann am Cembalo und an der Orgel. Es werden unter anderem Werke von Beethoven, Veracini oder Saint-Saens gespielt. Beginn ist um 16 Uhr.

> Silvesterführung, Universitätsplatz: Die Gästeführer Isabel Ritter-Göhringer und Dietrich Bahls führen zum Jahreswechsel bei der "Fröhlichen Silvesterführung" Interessierte auch durch in entlegene Ecken der Altstadt. Treffpunkt ist um 20.15 Uhr am Löwenbrunnen am Universitätsplatz. Die Führung endet gegen 22 Uhr. Warme Kleidung und festes Schuhwerk sind empfehlenswert.

> Halle 02, Zollhofgarten 2: Elegant, extravagant und auch ein bisschen mysteriös wird es zum Jahreswechsel in der Halle 02, denn dort gibt es wieder den "Maskenball". Musikalisch bieten verschiedene DJs einen Mix aus Elektronischem, House-Musik, Techno, Indie und Minimal. Die VIP-Tickets mit Dinner sind bereits ausverkauft. Wer Glück hat, kann noch Karten zu 25 Euro an der Abendkasse ergattern, Masken gibt es kostenlos dazu. Los geht es um 22 Uhr.

> Karlstorbahnhof, Am Karlstor 1: Mit Indie, Elektro, Pop und Soul wird das neue Jahr im Kulturhaus Karlstor begrüßt. Los geht es im Saal, im Foyer und im Klub K um 23 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro. Ab 21 Uhr spielt außerdem die Band "Les Primitifes". Karten dafür kosten 20 Euro.