Der Andrang war groß und die Sportler motiviert: Bei "Heidelberg on Skates" ging es für 300 "Inliner" vom Tiergartenschwimmbad am Neckar entlang bis zur Ziegelhäuser Brücke und zurück. Bei der zweiten Runde stiegen manche dann aber aus. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Schönthaler

Heidelberg. Wer am Montagabend, 4. Mai, am Neckar entlang spazierte, wurde überrascht. Plötzlich fuhren keine Autos mehr auf den Straßen, stattdessen rollten rund 300 "Inliner" am Neckar entlang. Es war die erste "Skate Night" des Jahres: Auf gesicherter Strecke ging es durch die laue Abendluft.

Die Gruppe Skater ist bunt gemischt. "Es sind viele Wiederholungstäter", lacht Ordner Kristian, "aber Viele sind auch zum ersten Mal hier. Eine Skaterin kommt zum Beispiel aus Hannover, ist hier nur zu Besuch und heute ganz spontan dabei." Die meisten tragen wie empfohlen Schutzausrüstung, damit nichts passiert, ansonsten ist vom Sport-Outfit bis zur Jeans alles vertreten. Auch zwei Kinder rollen in der Menge mit. Damit alle gleichermaßen Spaß haben, ist eine ganze Horde Ordner im Einsatz, die in Warnwesten rund um die Gruppe fahren. Sie sorgen dafür, dass die Inlineskater halbwegs zusammen und Autos fern bleiben, sie halten Busse und Radfahrer an und rasen problemlos von vorn nach hinten.

Ganz vorne - hinter der Polizei - fährt der Musikbus, aus dessen Boxen motivierende Songs erschallen, etwa "Highway to Hell". Hier ist das Tempo recht hoch, etwas weiter hinten fällt es langsam ab: Wo die Musik nicht mehr ganz so laut ist, passt auch die Geschwindigkeit eher zu dem einen oder anderen Witz und Schwätzchen. Es geht vom Tiergartenschwimmbad zum Neckar und am Fluss entlang, vorbei an der Alten Brücke, dem Schloss bis zur Ziegelhäuser Brücke und zurück: Ein ordentliches Stück! "Das sind gut 20 Kilometer", erklärt Kristian. Bis nach Ziegelhausen hat sich die Gruppe bereits über eine große Strecke verteilt, doch bei der dortigen Pause wird auf jeden gewartet.

Dann geht es auf der anderen Neckarseite zurück. Von Balkonen jubeln Anwohner den Skatern zu und winken, ein kleiner Junge am Straßenrand streckt geduldig die Hand aus, damit die Inlineskater abklatschen. Die Autofahrer, die warten müssen, bis der Zug der 300 Menschen vorbei ist, sind teils genervt, andere quittieren die Pause mit einem Grinsen. Nach einer guten Stunde, gegen 21 Uhr, ist die ganze Gruppe zurück am Bismarckplatz. Dann geht es auf die zweite Runde: "Es heißt schließlich Skate Night. Da fahren wir die Strecke noch mal im Dunkeln", lacht Kristian. Wem das zu viel ist, der kann jetzt aussteigen. Ohne Übung ist es "ganz schön anstrengend", findet Hanna, die zwischenzeitlich vom nachfahrenden Bus eingesammelt wurde. Der ist für die Teilnehmer da, denen unterwegs die Puste ausgeht, die hingefallen sind oder bei denen die Inliner versagten. Ines hat noch vor der Ziegelhäuser Brücke eine Rolle verloren: "Das war richtig schade. Ich wäre gerne noch weiter gefahren. Nächstes Mal dann." Auch Hanna und ihre Freundin Nadine wollen wieder am Start sein. "Von mir aus könnte so etwas jede Woche sein", grinst Nadine. Ist es auch beinahe - am heutigen Mittwoch findet eine Skate Night in Mannheim statt, in Heidelberg rollen die Inliner wieder am 8. Juni.