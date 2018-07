heb. Der Wissenschaftsstadt gehört die Zukunft. Da waren sich OB Eckart Würzner und sein Kollege aus Palo Alto (USA), Gregory Scharff, einig. Sie wollen die bestehenden Kontakte zwischen ihren Städten vertiefen. Unter dem Titel "Smart Cities Alliance" unterschrieben sie im historischen Rathaussaal einen Vertrag für einen Erfahrungsaustausch und eine Zusammenarbeit bei Projekten. In beiden Städten soll es eine Anlaufstelle für Unternehmen geben, die mit Firmen in der jeweils anderen Stadt enger zusammenarbeiten wollen. Geplant ist auch ein Austausch der Stadtverwaltungen in Sachen Umwelt und Bürgerbeteiligung sowie eine Beteiligung von Schülern aus Palo Alto an der International Summer Science School in Heidelberg. Die Allianz hat eine Laufzeit von fünf Jahren und verlängert sich, sofern sie nicht gekündigt wird, automatisch um weitere fünf Jahre.

Dass Städten bei den globalen Herausforderungen eine wachsende politische Bedeutung zukomme, diese Überzeugung vertraten beide Rathauschefs - zum Beispiel beim Klimaschutz, für den sich beide Städte einsetzen. Heidelberg hat den Energieverbrauch der öffentlichen Gebäude innerhalb von 20 Jahren halbiert, Palo Alto innerhalb von zehn.

Zu den Gemeinsamkeiten zählt außerdem eine gebildete und engagierte Bürgerschaft. Sowohl in Heidelberg als auch in Palo Alto ist die Universität der Motor für die Stadtentwicklung. Die Stanford University sei allerdings erst 1885 gegründet worden, da habe die Universität Heidelberg gerade ihr 500-jähriges Bestehen gefeiert, bemerkte Scharff.

Palo Alto, eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien mit rund 66 000 Einwohnern, ist bekannt als Nährboden für erfolgreiche Firmengründungen. Eine Garage, in der die Firma Hewlett-Packard ihr erstes Produkt, einen Tonfrequenzgenerator, baute, gilt heute als Geburtsort des Silicon Valley. Hier sind auch deutsche Firmen mit Forschungseinrichtungen ansässig, darunter die SAP.

Scharff, der selbst aus Deutschland stammt, schwärmte von der offenen Atmosphäre seiner Stadt. Viele Ideen und Kooperationen entstünden in den Cafés, wenn drei oder vier Leute über ihre Projekte redeten. Die Unternehmen konkurrierten, aber die Menschen kooperierten. Denn die Konkurrenten von heute könnten die Geschäftspartner von morgen sein und gemeinsam etwas Neues schaffen. Besonders stolz ist Scharff auf Tesla Motors, denn die hat in Palo Alto Elektroautos entwickelt, die "schneller sind als ein BMW".