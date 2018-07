B 535 bei Heidelberg-Kirchheim. (pri/pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagabend auf der Bundesstraße B 535 bei Heidelberg-Kirchheim. Ein 70-jähriger BMW-Kombi-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Bundesstaße in Richtung Boxberg unterwegs. Nachdem die Mittelleitplanke endet, die die zwei einspurigen Richtungsfahrbahnen trennt, schert der BMW plötzlich in den Gegenverkehr aus.

Der Kombi kollidiert zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden Peugeot eines 33-jährigen Fahrers und kracht frontal in eine entgegenkommende 125er-KTM-Maschine eines 48-Jährigen. Beim Versuch wieder auf seine Fahrspur zu gelangen, konnte ein weiterer 28-jähriger Nissan-Fahrer nicht mehr ausweichen und stieß ebenfalls mit dem BMW zusammen. Der BMW wurde nach dem letzten Zusammenstoß von der Straße geschleudert, schlittert eine rund fünf Meter hohe Böschung hinab und bleibt in einem Feld stehen

Der Motorrad-Fahrer wurde durch die Luft geschleudert. Er erleidet Knochenbrüche und muss per Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Sechs weitere Menschen werden bei diesem Unfall ebenfalls verletzt: Der 70-jährige BMW-Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin kamen in ein umliegendes Krankenhaus und wurden zur Beobachtung stationär aufgenommen. Die vier anderen Beteiligten konnten nach ambulanter Behandlung die Krankenhäuser wieder verlassen.



Alle beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Unfall teils erheblich beschädigt. Es entstand etwa 30.000 Euro Sachschaden. Ein Großaufgebot an Rettungskräfte war im Einsatz, die Bundesstraße war zwischen der Anschlussstelle L 598 und B 3 voll gesperrt werden. Es kam zeitweise zu erheblichen Staus. Gegen 20 Uhr wurde die B 535 wieder frei gegeben werden.

Erst vor neun Tagen war es an fast der gleichen Stelle zu einem Unfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten gekommen. Auch damals war der Fahrer anscheinend kurz nach dem Ende der Mittelleitplanke in den Gegenverkehr geraten.