Von Holger Buchwald

Frank M. mag sich gar nicht ausmalen, was noch Schlimmes hätte passieren können. Vergangenen Sonntag ist seine ältere Tochter in der Bergstraße in Heidelberg-Neuenheim mit dem Fahrrad in einem tiefen Schlagloch hängen geblieben und schwer gestürzt. Nun erhebt er Vorwürfe gegen die Stadt Heidelberg, "Seit Jahren müssen wir als Anwohner zusehen, dass der Zustand unserer Straße dramatisch schlechter wird", ärgert er sich: "Dass die nichts tun, macht mich wahnsinnig. Es geht doch um die Sicherheit unserer Kinder."

Holperpisten gibt es noch in vielen Heidelberger Stadtteilen. Als Jürgen Weber, der Leiter des Tiefbauamtes, auf den Unfall in der Bergstraße angesprochen wird, betont er aber, dass die Stadt mit ihrem Straßenerneuerungsprogramm "sehr gut" vorankomme. Drei Millionen Euro pro Jahr stehen für die Sanierung zur Verfügung. Die Mittel werden vollständig ausgeschöpft. Mit dem Geld aus dem laufenden Doppelhaushalt wurden bereits viele Bauarbeiten abgeschlossen. Als Beispiele nennt Weber den Mittelgewannweg, die Ramengasse, die Rampen der Hausackerwegbrücke und die Neuenheimer Landstraße. Derzeit werden die Straßen "Am Bischoffsberg", Asternweg, Neuer Weg, die Quinckestraße und der erste Abschnitt der Zeppelinstraße saniert. 2016 stehen auch die Sofienstraße und die Kleingemünder Straße sowie die Zwingerstraße und der nordöstliche Ast des Boxbergknotens an. Im Doppelhaushalt 2015/2016 sind rund 50 Millionen Euro für den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken vorgesehen. Auch die Bergstraße in Neuenheim und Handschuhsheim steht auf der Prioritätenliste. Der Baubeginn ist für 2017 geplant, sollte der Gemeinderat die Mittel bewilligen. Das wird aber keine leichte Aufgabe. Weber: "Das müssen wir planerisch gut vorbereiten. Es stehen umfangreiche Leitungsbauarbeiten an. Auch die Kanalisation muss in Teilabschnitten erneuert oder repariert werden." Die Anwohner werden nicht zur Kasse gebeten. Für die Unterhaltung der Straßen ist einzig die Stadt verantwortlich. hob

[-] Weniger anzeigen

Ortstermin in der Bergstraße, Höhe Rosenbergweg: Frank M. zeigt das Schlagloch, an dem sich der Unfall ereignet hat. Seine 16-jährige Tochter ist am Sonntagmorgen um 8 Uhr auf dem Weg zum Halbmarathon, wo sie am Universitätsplatz als Helferin arbeiten wollte. Doch dann gerät sie mit dem Vorderrad in das etwa fünf Zentimeter tiefe und 30 Zentimeter breite Loch. Sie erschrickt wegen des harten Schlages, bremst abrupt und hebt mit dem Hinterrad ab. Ihr Sportbeutel verheddert sich in den Speichen. Die 16-Jährige stürzt mit dem Gesicht auf den Asphalt.

Die Jugendliche hat Glück, dass der Sturz noch relativ glimpflich ausgeht. Ihr Trekkingrad ist zwar jetzt Schrott. Sie selbst erleidet aber "nur" eine tiefe Wunde am Kinn, die mit ein paar Stichen in der Chirurgie genäht werden muss. Der Verdacht auf Gehirnerschütterung erhärtet sich nicht. Die starken Kopf- und Brustschmerzen verschwinden nach einiger Zeit.

Ihr Vater will die Sache trotzdem nicht auf sich beruhen lassen und schreibt eine geharnischte E-Mail an die Stadt. Der Zustand der Bergstraße ist für ihn schlicht nicht haltbar. Gerade morgens um 7.30 Uhr seien dort sehr viele Kinder mit dem Fahrrad unterwegs - viele auf dem Weg zum Kurfürst-Friedrich- oder dem St. Raphael-Gymnasium. "Sie sind spät dran und geben Gas. Manche fahren freihändig." Der Familienvater weiß natürlich, dass die Kinder und Jugendlichen auch manchmal leichtsinnig sind. Auch seine Tochter trug am Morgen des Unfalls keinen Fahrradhelm. Doch gerade deshalb sollte man die Straßen nach seiner Ansicht so sicher wie möglich gestalten. "Die Stadt sollte dafür sorgen, dass man hier gut leben kann."

Kurzfristig dachte M. darüber nach, gegen die Stadt zu klagen. Doch er weiß, dass eine Schmerzensgeldforderung vor Gericht wohl wenig Chancen auf Erfolg hätte. Wenn eine Gefahr erkennbar und beherrschbar ist, weisen die Richter solche Klagen in aller Regel ab. Er beharrt aber auf seiner Forderung, dass das Tiefbauamt endlich die Bergstraße saniert.

"Wir bedauern sehr, dass der Unfall passiert ist und sich das Mädchen verletzt hat", sagt ein Stadtsprecher auf Anfrage der RNZ. Auch Jürgen Weber, der Leiter des Tiefbauamts gibt zu, dass die Bergstraße in keinem guten Zustand ist: "Es finden bereits Vorplanungen für eine abschnittsweise Sanierung statt. Als erstes soll der Bereich erneuert werden, in dem sich der Unfall ereignet hat." Allerdings müsse der Gemeinderat noch die erforderlichen Mittel dafür bereitstellen (siehe Artikel links). Weber: "Wir zählen auf eine Weiterführung des Straßenerneuerungsprogramms." Der Tiefbauamtsleiter will nicht warten, bis die Straße 2017 in Angriff genommen werden kann. Er verspricht: "Wir werden in der Bergstraße kurzfristig nachbessern."