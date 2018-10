Von Holger Buchwald

Nach einem tödlichen Unfall müssen sie vor Ort Spuren suchen, alle Fahrzeuge genau vermessen und fotografieren. Sie filmen Raser und Autofahrer, die mit dem Handy am Ohr unterwegs sind. Und sie sorgen mit ihren schweren Motorrädern dafür, dass große Bundesligaspiele reibungslos über die Bühne gehen. Verkehrspolizisten haben einen sehr vielseitigen Beruf. Darüber konnten sich gestern 17 Nachwuchsreporter im Rahmen des Projekts "Schüler machen Zeitung" bei einem Recherchetermin im Verkehrskommissariat in der Rohrbacher Straße informieren.

"Ich bin verstört", lacht Annika, Schülerin aus dem Heidelberg-College. Sie hat gerade einen Film gesehen, den eine Verkehrsüberwachungskamera an der A 6 aufgenommen hat. Darauf ist ein junger Autofahrer zu sehen, der auf dem Standstreifen anhält, hinter seinem Wagen die Hose herunterlässt, sein Geschäft verrichtet - und sich mit der Hose den Hintern abwischt. "Nein, er musste keine Strafe zahlen", sagt Verkehrspolizist Albert Ernst: "Es ist ja nichts passiert."

Mit der Kamera wollten Ernst und seine Kollegen eigentlich Raser und Drängler erwischen. Pro Stunde verzeichnen die Ordnungshüter mit einer einzigen Kamera bis zu 100 solcher Verkehrsverstöße. Manchmal filmen sie damit auch schreckliche Unfälle. Ernst zeigt ein Video, indem ein Lkw abrupt nach links ausschert und einen Autofahrer gegen die Leitplanke drückt.

62 Beamte und fünf Angestellte arbeiten beim Verkehrskommissariat Heidelberg, das beim Polizeipräsidium Mannheim angesiedelt ist. Während Albert Ernst und Michael Ackermann die Schülerinnen im zweiten Obergeschoss in die hohe Kunst der Abstandsmessung und Geschwindigkeitskontrollen einführen, zeigt der Polizeihauptkommissar von der Verkehrsüberwachung einen Stock tiefer, was er so alles bei einer Streife dabei hat. "So sieht ein Strafzettel aus" - der junge Beamte hebt einen Block hoch und zeigt ihn den drei Jungreporterinnen Smilla, Mira und Rose vom Hölderlin-Gymnasium. "Wenn Ihr zum Beispiel mit dem Fahrrad ohne Licht unterwegs seid, kostet das 20 Euro." Castell zeigt den Schülerinnen auf dem Hof auch ein Motorrad, das wie ein Streifenwagen mit Blaulicht, Sirene und Funk ausgestattet ist. Vier solcher "Maschinen" hat die Heidelberger Verkehrspolizei im Einsatz.

Besonders hart im Nehmen müssen die Beamten sein, die tödliche Unfälle aufnehmen. Im Durchschnitt werden Felix Gärtner und seine Kollegen ein Mal im Monat zu solch schrecklichen Ereignissen gerufen. Der Letzte ereignete sich in Leutershausen, wo ein junger Mann von einer Straßenbahn erfasst wurde. Und wie verarbeiten die Polizisten solche Geschehnisse? "Wir sprechen viel miteinander", sagt Gärtner. Zur Not können die Beamten auch die Hilfe von Psychotherapeuten in Anspruch nehmen.

Zwei Stunden nehmen sich Harald Bernhart, Leiter des Verkehrskommissariats, und seine Kollegen Zeit für die Schüler. Mit jeder Menge Informationen gehen die Reporter am Ende nach Hause - viel Material für die Artikel, die im Rahmen des Projekts von RNZ und Sparkasse Heidelberg erscheinen werden.